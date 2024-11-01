Коммерческий флот США в 37 раз меньше китайского, пишет WSJ
WSJ: коммерческий флот США по числу судов в 37 раз меньше китайского
© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами в Сиэтле
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Судно с контейнерами в Сиэтле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коммерческий флот США по числу судов почти в 40 раз уступает флоту Китая, эти корабли могут быть задействованы в потенциальном конфликте двух стран, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным статистики, которые приводит издание, в 1960 году в США было почти 3 тысячи коммерческих судов. Это количество почти вдвое уменьшилось к 1970 году, достигнув чуть более 1,5 тысяч единиц, а к началу 2000-х годов и вовсе упало до 282. На сегодняшний день коммерческий флот США состоит всего из 185 судов. У КНР же в распоряжении более 7 тысяч судов. Таким образом, потенциальный флот США по меньшей мере в 37 раз меньше того количества кораблей, которые есть у Китая.
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Как отмечает Wall Street Journal, в случае потенциального конфликта с Китаем Пентагон рассчитывает привлечь для военных перевозок коммерческие морские линии.
Флот грузовых кораблей Транспортного командования вооружённых сил США в свою очередь немногочисленный и устаревающий. Из 44 правительственных судов для перевозки техники 28 будут списаны в ближайшие восемь лет, причем их замену уже откладывали.
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