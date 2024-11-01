https://ria.ru/20241101/fedorischev-1981413699.html

Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды

Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды - РИА Новости, 01.11.2024

Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды

В Самарской области продолжается формироваться команда регионального правительства, в ноябре этот процесс завершится, сообщил в пятницу губернатор области... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:42

2024-11-01T18:42

2024-11-01T18:42

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949658140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_403d7ea3f3d255a1735e29b7e5290c56.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Самарской области продолжается формироваться команда регионального правительства, в ноябре этот процесс завершится, сообщил в пятницу губернатор области Вячеслав Федорищев. "Продолжает формироваться команда правительства Самарской области. Многие руководители уже начали работу на своих местах. В ближайшей перспективе будут новые назначения. В ноябре завершим формирование нашей управленческой команды", - написал Федорищев в своем телеграм-канале. По его словам, на сегодняшний день в регионе ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития Самарской области. "Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений. В том числе, массового спорта. Это будем делать путем перераспределения бюджетных средств - с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение ближайшего года они получат партнеров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнеров", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20241031/proekt-1981162872.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев