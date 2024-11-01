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Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды - РИА Новости, 01.11.2024
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18:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/fedorischev-1981413699.html
Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды
Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды - РИА Новости, 01.11.2024
Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды
В Самарской области продолжается формироваться команда регионального правительства, в ноябре этот процесс завершится, сообщил в пятницу губернатор области... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:42
2024-11-01T18:42
самарская область
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Самарской области продолжается формироваться команда регионального правительства, в ноябре этот процесс завершится, сообщил в пятницу губернатор области Вячеслав Федорищев. "Продолжает формироваться команда правительства Самарской области. Многие руководители уже начали работу на своих местах. В ближайшей перспективе будут новые назначения. В ноябре завершим формирование нашей управленческой команды", - написал Федорищев в своем телеграм-канале. По его словам, на сегодняшний день в регионе ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития Самарской области. "Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений. В том числе, массового спорта. Это будем делать путем перераспределения бюджетных средств - с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение ближайшего года они получат партнеров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнеров", - отметил глава региона.
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев

Федорищев: в ноябре завершим формирование нашей управленческой команды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Самарской области продолжается формироваться команда регионального правительства, в ноябре этот процесс завершится, сообщил в пятницу губернатор области Вячеслав Федорищев.
"Продолжает формироваться команда правительства Самарской области. Многие руководители уже начали работу на своих местах. В ближайшей перспективе будут новые назначения. В ноябре завершим формирование нашей управленческой команды", - написал Федорищев в своем телеграм-канале.
По его словам, на сегодняшний день в регионе ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития Самарской области.
"Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений. В том числе, массового спорта. Это будем делать путем перераспределения бюджетных средств - с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение ближайшего года они получат партнеров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнеров", - отметил глава региона.
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Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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