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Венгрия и Австрия призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС - РИА Новости, 01.11.2024
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18:19 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/evrosoyuz-1981408235.html
Венгрия и Австрия призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС
Венгрия и Австрия призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС - РИА Новости, 01.11.2024
Венгрия и Австрия призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль подписали "Венскую декларацию", где призвали сократить... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:19
2024-11-01T18:19
в мире
европа
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль подписали "Венскую декларацию", где призвали сократить централизацию в ЕС и снизить политический вес Брюсселя, дав больше полномочий странам-членам сообщества. "Реформа Европы и ЕС означает не навязывание централизации и еще более усложнение институтов, а возвращение власти людям и избранным ими представителям в парламентах стран-членов. Ключ к успешной реформе Европы лежит в уважении и сохранении разнообразия народов, культур, национальной идентичности и образа жизни. Существует необходимость снизить политический вес Брюсселя и в то же время укрепить прямую и парламентскую демократию стран-членов", - говорится в документе, опубликованном канцелярией венгерского премьера. Самой большой угрозой европейской культуре Орбан и Кикль назвали "масштабную нелегальную миграцию и злоупотребление правом на убежище". Авторы декларации также выступили против пропаганды гендерного разнообразия среди детей и призвали Европу снова стать "площадкой для мирных переговоров" с целью урегулирования вооруженных конфликтов в мире. Выступая как создатели партийного альянса "Патриоты за Европу", ставшего третьей по величине фракцией в Европарламенте, политики призвали ЕС "сосредоточиться на реальных целях, а именно на обеспечении мира, свободы, безопасности и процветания для как можно большего числа граждан", а также сообщили, что намерены и далее укреплять и расширять альянс. В конце июня Кикль, Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте. Орбан ранее заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт стал плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20241101/voyna-1981262478.html
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в мире, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, европарламент, австрийская партия свободы
В мире, Европа, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Европарламент, Австрийская партия свободы
Венгрия и Австрия призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС

Орбан и Кикль призвали дать больше автономии отдельным странам в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль подписали "Венскую декларацию", где призвали сократить централизацию в ЕС и снизить политический вес Брюсселя, дав больше полномочий странам-членам сообщества.
"Реформа Европы и ЕС означает не навязывание централизации и еще более усложнение институтов, а возвращение власти людям и избранным ими представителям в парламентах стран-членов. Ключ к успешной реформе Европы лежит в уважении и сохранении разнообразия народов, культур, национальной идентичности и образа жизни. Существует необходимость снизить политический вес Брюсселя и в то же время укрепить прямую и парламентскую демократию стран-членов", - говорится в документе, опубликованном канцелярией венгерского премьера.
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Самой большой угрозой европейской культуре Орбан и Кикль назвали "масштабную нелегальную миграцию и злоупотребление правом на убежище". Авторы декларации также выступили против пропаганды гендерного разнообразия среди детей и призвали Европу снова стать "площадкой для мирных переговоров" с целью урегулирования вооруженных конфликтов в мире.
Выступая как создатели партийного альянса "Патриоты за Европу", ставшего третьей по величине фракцией в Европарламенте, политики призвали ЕС "сосредоточиться на реальных целях, а именно на обеспечении мира, свободы, безопасности и процветания для как можно большего числа граждан", а также сообщили, что намерены и далее укреплять и расширять альянс.
В конце июня Кикль, Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
Орбан ранее заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт стал плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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