https://ria.ru/20241101/epl-1981254387.html

Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года

Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года - РИА Новости, 01.11.2024

Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года

Чистая прибыль Apple по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 3,4% и составила 93,736 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:31

2024-11-01T01:31

2024-11-01T01:31

экономика

технологии

сша

apple

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Apple по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 3,4% и составила 93,736 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль опустилась до 6,08 доллара с 6,13 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев при этом выросла на 2%, до 391,035 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании упала на 35,8%, до 14,736 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,97 доллара (1,46 доллара годом ранее). Выручка поднялась на 6,1%, до 94,93 миллиарда долларов при прогнозе в 94,4 миллиарда долларов. Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 5,5% - до 46,222 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 1,7%, до 7,744 миллиарда долларов, планшетов iPad - на 7,9%, до 6,95 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, уменьшились на 3%, до 9,042 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 11,9%, до 24,972 миллиарда долларов. Акции Apple после закрытия основных торгов в США дешевеют на 2,1%. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

https://ria.ru/20241030/apple-1980957784.html

https://ria.ru/20240923/gosduma-1974166000.html

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экономика, технологии, сша, apple