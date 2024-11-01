https://ria.ru/20241101/epl-1981254387.html
Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года
Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года - РИА Новости, 01.11.2024
Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года
Чистая прибыль Apple по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 3,4% и составила 93,736 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:31
2024-11-01T01:31
2024-11-01T01:31
экономика
технологии
сша
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965354_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eb32bf0a3238b4e3f67a5d2b1b05507.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Apple по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 3,4% и составила 93,736 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль опустилась до 6,08 доллара с 6,13 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев при этом выросла на 2%, до 391,035 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании упала на 35,8%, до 14,736 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,97 доллара (1,46 доллара годом ранее). Выручка поднялась на 6,1%, до 94,93 миллиарда долларов при прогнозе в 94,4 миллиарда долларов. Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 5,5% - до 46,222 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 1,7%, до 7,744 миллиарда долларов, планшетов iPad - на 7,9%, до 6,95 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, уменьшились на 3%, до 9,042 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 11,9%, до 24,972 миллиарда долларов. Акции Apple после закрытия основных торгов в США дешевеют на 2,1%. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://ria.ru/20241030/apple-1980957784.html
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974166000.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9c9319f0ec1988e6248bfd3cdef2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, apple
Экономика, Технологии, США, Apple
Чистая прибыль Apple снизилась по итогам финансового года
По итогам 2023-2024 финансового года чистая прибыль Apple снизилась на 3,4%
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Apple по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 3,4% и составила 93,736 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль опустилась до 6,08 доллара с 6,13 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев при этом выросла на 2%, до 391,035 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании упала на 35,8%, до 14,736 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,97 доллара (1,46 доллара годом ранее). Выручка поднялась на 6,1%, до 94,93 миллиарда долларов при прогнозе в 94,4 миллиарда долларов.
Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 5,5% - до 46,222 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 1,7%, до 7,744 миллиарда долларов, планшетов iPad - на 7,9%, до 6,95 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, уменьшились на 3%, до 9,042 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 11,9%, до 24,972 миллиарда долларов.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США
дешевеют на 2,1%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.