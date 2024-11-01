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В Энергодаре три района остались без света - РИА Новости, 01.11.2024
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11:31 01.11.2024 (обновлено: 11:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/energodar-1981305886.html
В Энергодаре три района остались без света
В Энергодаре три района остались без света - РИА Новости, 01.11.2024
В Энергодаре три района остались без света
Три микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично, сообщает городская РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:31
2024-11-01T11:37
энергодар
происшествия
запорожская аэс
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично, сообщает городская администрация."Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались третий, пятый, седьмой и частично четвертый микрорайоны города. Специалисты устраняют причины обесточения", - сообщается в Telegram-канале местных властей.
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энергодар, происшествия, запорожская аэс
Энергодар, Происшествия, Запорожская АЭС
В Энергодаре три района остались без света

Три района в Энергодаре остались без света из-за аварийного отключения

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично, сообщает городская администрация.
"Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались третий, пятый, седьмой и частично четвертый микрорайоны города. Специалисты устраняют причины обесточения", - сообщается в Telegram-канале местных властей.
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