https://ria.ru/20241101/energodar-1981305886.html

В Энергодаре три района остались без света

В Энергодаре три района остались без света - РИА Новости, 01.11.2024

В Энергодаре три района остались без света

Три микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично, сообщает городская РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:31

2024-11-01T11:31

2024-11-01T11:37

энергодар

происшествия

запорожская аэс

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично, сообщает городская администрация."Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались третий, пятый, седьмой и частично четвертый микрорайоны города. Специалисты устраняют причины обесточения", - сообщается в Telegram-канале местных властей.

https://ria.ru/20241025/zima-1980001948.html

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энергодар, происшествия, запорожская аэс