https://ria.ru/20241101/elektrosnabzhenie-1981424172.html
В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов
В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов - РИА Новости, 01.11.2024
В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов
Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное утром в некоторых районах, восстановлено, сообщили городские власти. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:22
2024-11-01T19:22
2024-11-01T21:17
общество
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное утром в некоторых районах, восстановлено, сообщили городские власти.Электроснабжение было нарушено в III, V, VII и частично IV микрорайонах города утром в пятницу."Электроснабжение в городе восстановлено" , - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981241401.html
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общество, энергодар, запорожская область
Общество, Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов
В районах Энергодара восстановили электроснабжение, нарушенное утром