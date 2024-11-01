https://ria.ru/20241101/elektrosnabzhenie-1981424172.html

В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов

В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов - РИА Новости, 01.11.2024

В Энергодаре восстановили электроснабжение в части районов

Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное утром в некоторых районах, восстановлено, сообщили городские власти. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:22

2024-11-01T19:22

2024-11-01T21:17

общество

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное утром в некоторых районах, восстановлено, сообщили городские власти.Электроснабжение было нарушено в III, V, VII и частично IV микрорайонах города утром в пятницу."Электроснабжение в городе восстановлено" , - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981241401.html

энергодар

запорожская область

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общество, энергодар, запорожская область