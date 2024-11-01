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В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России
В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России - РИА Новости, 01.11.2024
В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России
Бывший заведующий кафедрой "Управление персоналом" Уральского государственного горного университета (УГГУ) задержан в Екатеринбурге за распространение на... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:38
2024-11-01T18:38
2024-11-01T18:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Бывший заведующий кафедрой "Управление персоналом" Уральского государственного горного университета (УГГУ) задержан в Екатеринбурге за распространение на лекциях фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Вчера силовики задержали экс-завкафедрой "Управление персоналом" ФГБОУ ВО "Уральский государственный горный университет" Абрамова. Повод – открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО", - сказал собеседник агентства. По данным регионального управления СК РФ, в отношении 61-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уточняется, что слова педагога проверит психолого-лингвистическая судебная экспертиза, также проводятся допросы, анализируется информация, характеризующая подозреваемого. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УГГУ, Абрамов был уволен с 10 июля 2024 года в связи с истечением срока трудового договора.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
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происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России
В Екатеринбурге экс-заведующего кафедрой УГГУ задержали за фейки о ВС России