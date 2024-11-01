Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 01.11.2024 (обновлено: 14:09 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/efimov-1981258054.html
Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО
Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО - РИА Новости, 01.11.2024
Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО
Столичные власти предоставили землю по ставке один рубль в год для масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по выпуску готовых блюд в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:07
2024-11-01T14:09
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Столичные власти предоставили землю по ставке один рубль в год для масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по выпуску готовых блюд в Краснопахорском районе Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В Краснопахорском районе ТиНАО формируется крупный пищевой кластер. Город предоставил землю для локализации производства уже пятой компании, которая построит комплекс по выпуску готовых блюд. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 7,5 миллиарда рублей, на предприятии будет создано 970 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Инвестором выступает ООО "РБЕ", занимающееся поставками блюд и полуфабрикатов.В рамках МаИП инвестор создаст два промышленных комплекса пищевого назначения: один в Западном Дегунине, а второй в Краснопахорском районе ТиНАО - он станет частью формируемого в Новой Москве масштабного пищевого кластера.Для этих целей столичные власти без торгов предоставили инвестору два земельных участка площадью более 21,5 гектара по льготной ставке один рубль в год. Уточняется, что это позволит трудоустроить 1,4 тысячи человек.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что инвестор для реализации МаИП на пять лет получил участок площадью более 20 гектаров рядом с деревней Троицкое. Площадь планируемого объекта составит 76 тысяч квадратных метров.По информации главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО с момента присоединения к Москве создали 200 тысяч рабочих мест, увеличив их общее их число в три раза, почти до 300 тысяч.
https://ria.ru/20241029/efimov-1980560572.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО

Москва предоставила землю для создания пищевого производства в ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Столичные власти предоставили землю по ставке один рубль в год для масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по выпуску готовых блюд в Краснопахорском районе Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Краснопахорском районе ТиНАО формируется крупный пищевой кластер. Город предоставил землю для локализации производства уже пятой компании, которая построит комплекс по выпуску готовых блюд. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 7,5 миллиарда рублей, на предприятии будет создано 970 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Инвестором выступает ООО "РБЕ", занимающееся поставками блюд и полуфабрикатов.
В рамках МаИП инвестор создаст два промышленных комплекса пищевого назначения: один в Западном Дегунине, а второй в Краснопахорском районе ТиНАО - он станет частью формируемого в Новой Москве масштабного пищевого кластера.
Для этих целей столичные власти без торгов предоставили инвестору два земельных участка площадью более 21,5 гектара по льготной ставке один рубль в год. Уточняется, что это позволит трудоустроить 1,4 тысячи человек.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что инвестор для реализации МаИП на пять лет получил участок площадью более 20 гектаров рядом с деревней Троицкое. Площадь планируемого объекта составит 76 тысяч квадратных метров.
По информации главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО с момента присоединения к Москве создали 200 тысяч рабочих мест, увеличив их общее их число в три раза, почти до 300 тысяч.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке
29 октября, 10:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала