https://ria.ru/20241101/efimov-1981258054.html

Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО

Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО - РИА Новости, 01.11.2024

Ефимов: Москва выделила землю для создания пищевого производства в ТиНАО

Столичные власти предоставили землю по ставке один рубль в год для масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по выпуску готовых блюд в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:09

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Столичные власти предоставили землю по ставке один рубль в год для масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по выпуску готовых блюд в Краснопахорском районе Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В Краснопахорском районе ТиНАО формируется крупный пищевой кластер. Город предоставил землю для локализации производства уже пятой компании, которая построит комплекс по выпуску готовых блюд. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 7,5 миллиарда рублей, на предприятии будет создано 970 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Инвестором выступает ООО "РБЕ", занимающееся поставками блюд и полуфабрикатов.В рамках МаИП инвестор создаст два промышленных комплекса пищевого назначения: один в Западном Дегунине, а второй в Краснопахорском районе ТиНАО - он станет частью формируемого в Новой Москве масштабного пищевого кластера.Для этих целей столичные власти без торгов предоставили инвестору два земельных участка площадью более 21,5 гектара по льготной ставке один рубль в год. Уточняется, что это позволит трудоустроить 1,4 тысячи человек.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что инвестор для реализации МаИП на пять лет получил участок площадью более 20 гектаров рядом с деревней Троицкое. Площадь планируемого объекта составит 76 тысяч квадратных метров.По информации главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО с момента присоединения к Москве создали 200 тысяч рабочих мест, увеличив их общее их число в три раза, почти до 300 тысяч.

https://ria.ru/20241029/efimov-1980560572.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)