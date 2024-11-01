https://ria.ru/20241101/dzerzhinsk-1981391164.html

Строительство типовых корпусов началось на территории ОЭЗ в Дзержинске

Строительство типовых корпусов началось на территории ОЭЗ в Дзержинске - РИА Новости, 01.11.2024

Строительство типовых корпусов началось на территории ОЭЗ в Дзержинске

Строительство промышленно-производственных корпусов началось на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:02

2024-11-01T17:02

2024-11-01T17:02

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Строительство промышленно-производственных корпусов началось на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Строители приступили к разработке котлованов и готовят площадку к прокладке инженерных коммуникаций. "Строительство собственных промышленно-производственных корпусов – очередной этап развития нашей особой экономической зоны "Кулибин". Такие готовые "под ключ" площади особо востребованы у инвесторов, так как позволяют установить оборудование и начать производство в кратчайшие сроки. Снижаются финансовые затраты на первоначальный запуск проекта. Важно, что компании получат статус резидента ОЭЗ со всеми льготами, предусмотренными этим особым налоговым режим", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего планируется построить один административный и девять промышленных корпусов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2025 год. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, общая площадь корпусов превысит 29 тысяч квадратных метров. Здания будут обеспечены всем необходимым: электричеством, теплом, системами водоснабжения и водоотведения. Он подчеркнул, что, помимо аренды, у промышленников будет возможность выкупить здания с использованием федеральной льготной промышленной ипотеки. Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает Корпорация развития Нижегородской области. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. На сегодняшний день экспертный совет особой экономической зоны одобрил реализацию 35 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 100 миллиардов рублей. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 гектаров), а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез Ока". Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получила прибыль.

https://ria.ru/20241031/lyulin-1981198862.html

https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин