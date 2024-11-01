https://ria.ru/20241101/dvhmy-1981377125.html

Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года

Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024

Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года

Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:56

2024-11-01T15:56

2024-11-01T15:56

хабаровский край

хабаровск

россия

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Заседание градостроительного совета при губернаторе прошло в Хабаровске. На повестке – обсуждение доработанной архитектурной концепции инвестиционного проекта по строительству нового здания ДВХМ. "АО "Бамтоннельстрой-Мост", которое будет возводить уникальный комплекс ДВХМ, примыкающий к набережной Амура, готово начать работы в июле 2025 года. Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодёжи", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, в ходе заседания участники обсудили ряд ранее выявленных замечаний и единогласно утвердили доработанную концепцию нового здания художественного музея. "Есть концепция, и главный архитектор проекта Алексей Орлов (кстати, автор образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Калининграде) уже скорректировал форму кровли так, чтобы она могла выдержать и наши дожди, и снегопады", - отметил губернатор. Орлов доложил на совете, что после долгих расчетов за основу была взята поверхность сфероида, она максимально исключает скопление снега и наледи. Заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности АО "Бамтоннельстрой-Мост" Алексей Ковров подчеркнул, что проект здания полностью соответствует требованиям концессионного соглашения. Основная часть здания будет посвящена музейной части, но с широкими возможностями для реставрации и для выставки уникальных полотен, которые сегодня хранятся в запасниках. Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Площадь нового музея - 22,5 тысячи квадратных метров. В августе 2023 года на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Питера Рубенса, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будут находиться архив для молодых ученых, музейных работников и студентов и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими.

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https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, россия, дмитрий демешин