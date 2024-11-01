Рейтинг@Mail.ru
Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:56 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/dvhmy-1981377125.html
Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года
Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024
Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:56
2024-11-01T15:56
хабаровский край
хабаровск
россия
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981373622_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_ff070bc95b851c65640afe9f483ded36.jpg
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Заседание градостроительного совета при губернаторе прошло в Хабаровске. На повестке – обсуждение доработанной архитектурной концепции инвестиционного проекта по строительству нового здания ДВХМ. "АО "Бамтоннельстрой-Мост", которое будет возводить уникальный комплекс ДВХМ, примыкающий к набережной Амура, готово начать работы в июле 2025 года. Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодёжи", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, в ходе заседания участники обсудили ряд ранее выявленных замечаний и единогласно утвердили доработанную концепцию нового здания художественного музея. "Есть концепция, и главный архитектор проекта Алексей Орлов (кстати, автор образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Калининграде) уже скорректировал форму кровли так, чтобы она могла выдержать и наши дожди, и снегопады", - отметил губернатор. Орлов доложил на совете, что после долгих расчетов за основу была взята поверхность сфероида, она максимально исключает скопление снега и наледи. Заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности АО "Бамтоннельстрой-Мост" Алексей Ковров подчеркнул, что проект здания полностью соответствует требованиям концессионного соглашения. Основная часть здания будет посвящена музейной части, но с широкими возможностями для реставрации и для выставки уникальных полотен, которые сегодня хранятся в запасниках. Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Площадь нового музея - 22,5 тысячи квадратных метров. В августе 2023 года на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Питера Рубенса, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будут находиться архив для молодых ученых, музейных работников и студентов и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими.
https://ria.ru/20240902/demeshin-1969912549.html
https://ria.ru/20240312/kredit-1932480656.html
https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981373622_89:26:1192:853_1920x0_80_0_0_d3141adea98704205143f5b981b0a6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, россия, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Дмитрий Демешин

Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Заседание градостроительного совета при губернаторе прошло в Хабаровске. На повестке – обсуждение доработанной архитектурной концепции инвестиционного проекта по строительству нового здания ДВХМ.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную
2 сентября, 10:45
"АО "Бамтоннельстрой-Мост", которое будет возводить уникальный комплекс ДВХМ, примыкающий к набережной Амура, готово начать работы в июле 2025 года. Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодёжи", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как сообщает правительство региона, в ходе заседания участники обсудили ряд ранее выявленных замечаний и единогласно утвердили доработанную концепцию нового здания художественного музея.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
3 из 3
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 3
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 3
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
3 из 3
"Есть концепция, и главный архитектор проекта Алексей Орлов (кстати, автор образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Калининграде) уже скорректировал форму кровли так, чтобы она могла выдержать и наши дожди, и снегопады", - отметил губернатор.
Орлов доложил на совете, что после долгих расчетов за основу была взята поверхность сфероида, она максимально исключает скопление снега и наледи. Заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности АО "Бамтоннельстрой-Мост" Алексей Ковров подчеркнул, что проект здания полностью соответствует требованиям концессионного соглашения. Основная часть здания будет посвящена музейной части, но с широкими возможностями для реставрации и для выставки уникальных полотен, которые сегодня хранятся в запасниках.
Строительство семиэтажного гостиничного комплекса в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Хабаровский предприниматель получил льготный кредит на возведение гостиницы
12 марта, 12:55
Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Площадь нового музея - 22,5 тысячи квадратных метров. В августе 2023 года на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Питера Рубенса, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будут находиться архив для молодых ученых, музейных работников и студентов и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае
30 сентября, 15:00
 
Хабаровский крайХабаровскРоссияДмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала