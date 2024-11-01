Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске начнут строить летом 2025 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Заседание градостроительного совета при губернаторе прошло в Хабаровске. На повестке – обсуждение доработанной архитектурной концепции инвестиционного проекта по строительству нового здания ДВХМ.
"АО "Бамтоннельстрой-Мост", которое будет возводить уникальный комплекс ДВХМ, примыкающий к набережной Амура, готово начать работы в июле 2025 года. Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодёжи", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как сообщает правительство региона, в ходе заседания участники обсудили ряд ранее выявленных замечаний и единогласно утвердили доработанную концепцию нового здания художественного музея.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
3 из 3
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 3
Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 3
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
3 из 3
"Есть концепция, и главный архитектор проекта Алексей Орлов (кстати, автор образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Калининграде) уже скорректировал форму кровли так, чтобы она могла выдержать и наши дожди, и снегопады", - отметил губернатор.
Орлов доложил на совете, что после долгих расчетов за основу была взята поверхность сфероида, она максимально исключает скопление снега и наледи. Заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности АО "Бамтоннельстрой-Мост" Алексей Ковров подчеркнул, что проект здания полностью соответствует требованиям концессионного соглашения. Основная часть здания будет посвящена музейной части, но с широкими возможностями для реставрации и для выставки уникальных полотен, которые сегодня хранятся в запасниках.
Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Площадь нового музея - 22,5 тысячи квадратных метров. В августе 2023 года на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было одобрено финансирование проекта на 7,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
В будущем здании музея запланированы постоянные экспозиции, выставки шедевров из собраний российских и зарубежных музеев, показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций и другое. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, включая работы Тициана, Питера Рубенса, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина. Сегодня представлено только 2 тысячи (13 тысяч хранятся в запасниках из-за недостатка площадей). Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до 100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Также в музее будут находиться архив для молодых ученых, музейных работников и студентов и единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими.
Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае
30 сентября, 15:00