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В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 01.11.2024
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19:15 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/dtp-1981423292.html
В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками
В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 01.11.2024
В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками
Трехлетний ребенок погиб, пять взрослых пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по региону в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:15
2024-11-01T19:15
происшествия
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб, пять взрослых пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, на трассе Полазна-Чусовой вечером в пятницу автомобиль Volkswagen выехал на "встречку", где врезался в Kia. Причина маневра не установлена. "Погиб малолетний пассажир Kia 2021 года рождения, водители и три пассажира транспортных средств с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.
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происшествия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Пермский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками

В Пермском крае в ДТП погиб трехлетний ребенок, пять взрослых пострадали

© Фото : Полиция Прикамья/TelegramДТП на автодороге "Полазна-Чусовой" в Пермском крае
ДТП на автодороге Полазна-Чусовой в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Полиция Прикамья/Telegram
ДТП на автодороге "Полазна-Чусовой" в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб, пять взрослых пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, на трассе Полазна-Чусовой вечером в пятницу автомобиль Volkswagen выехал на "встречку", где врезался в Kia. Причина маневра не установлена.
"Погиб малолетний пассажир Kia 2021 года рождения, водители и три пассажира транспортных средств с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияПермский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДТП
 
 
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