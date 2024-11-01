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В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками

В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 01.11.2024

В Пермском крае ребенок погиб в ДТП с двумя иномарками

Трехлетний ребенок погиб, пять взрослых пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по региону в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:15

2024-11-01T19:15

2024-11-01T19:15

происшествия

пермский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дтп

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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб, пять взрослых пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, на трассе Полазна-Чусовой вечером в пятницу автомобиль Volkswagen выехал на "встречку", где врезался в Kia. Причина маневра не установлена. "Погиб малолетний пассажир Kia 2021 года рождения, водители и три пассажира транспортных средств с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп