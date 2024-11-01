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В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 01.11.2024 (обновлено: 12:29 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/dron-1981315165.html
В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородского района при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:10
2024-11-01T12:29
октябрьский
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородского района при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины - баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона", - написал Гладков.Он добавил, что еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус. В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся "Газели". В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка, уточнил губернатор.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html
октябрьский
белгородская область
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октябрьский, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Октябрьский, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Гладков: в поселке Октябрьский два человека ранены при атаке дрона на автомобиль

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородского района при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины - баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона", - написал Гладков.
Он добавил, что еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус. В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся "Газели". В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка, уточнил губернатор.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеОктябрьскийБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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