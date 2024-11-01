https://ria.ru/20241101/dron-1981315165.html

В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

В белгородском поселке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородского района при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:10

2024-11-01T12:10

2024-11-01T12:29

октябрьский

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородского района при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины - баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона", - написал Гладков.Он добавил, что еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус. В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся "Газели". В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка, уточнил губернатор.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html

октябрьский

белгородская область

белгородский район

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октябрьский, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков