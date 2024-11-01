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В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ
В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ - РИА Новости, 01.11.2024
В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ
Уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту школ возбудили в Орле, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:49
2024-11-01T17:49
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ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту школ возбудили в Орле, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в марте 2022 года МКУ "Управление капитального строительства города Орла" заключило муниципальные контракты на ремонт гимназии №39 и школы №15 с ООО "Экостройпроект". "Не желая проводить должным образом исследования, под видом изготовления проектов надлежащего качества подрядчиком изготовлена проектно-сметная документация без учета выполнения ряда необходимых на объектах работ. Из-за допущенных нарушений изготовленные проекты не могут быть исполнены, а стоимость капитального ремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что незаконные действия причинили ущерб бюджету города в размере 3,6 миллиона рублей. "Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
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орел, россия, орловская область, общество
Орел, Россия, Орловская область, Общество
В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ
Прокуратура: в Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту школ возбудили в Орле, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в марте 2022 года МКУ "Управление капитального строительства города Орла" заключило муниципальные контракты на ремонт гимназии №39 и школы №15 с ООО "Экостройпроект".
"Не желая проводить должным образом исследования, под видом изготовления проектов надлежащего качества подрядчиком изготовлена проектно-сметная документация без учета выполнения ряда необходимых на объектах работ. Из-за допущенных нарушений изготовленные проекты не могут быть исполнены, а стоимость капитального ремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что незаконные действия причинили ущерб бюджету города в размере 3,6 миллиона рублей.
"Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество)", - добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области
.