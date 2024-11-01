https://ria.ru/20241101/delo-1981401225.html

В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ

В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ - РИА Новости, 01.11.2024

В Орле завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте школ

Уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту школ возбудили в Орле, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:49

2024-11-01T17:49

2024-11-01T17:49

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ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту школ возбудили в Орле, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в марте 2022 года МКУ "Управление капитального строительства города Орла" заключило муниципальные контракты на ремонт гимназии №39 и школы №15 с ООО "Экостройпроект". "Не желая проводить должным образом исследования, под видом изготовления проектов надлежащего качества подрядчиком изготовлена проектно-сметная документация без учета выполнения ряда необходимых на объектах работ. Из-за допущенных нарушений изготовленные проекты не могут быть исполнены, а стоимость капитального ремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что незаконные действия причинили ущерб бюджету города в размере 3,6 миллиона рублей. "Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

https://ria.ru/20241028/tyumen-1980454010.html

https://ria.ru/20241101/khischenie-1981399393.html

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орел, россия, орловская область, общество