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Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом - РИА Новости, 01.11.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:10 01.11.2024 (обновлено: 09:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/cure-1981265749.html
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом - РИА Новости, 01.11.2024
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом
Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:10
2024-11-01T09:39
музыка
великобритания
культура
шоубиз
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post."Songs of a Lost World полностью погружает во тьму, создавая стену звука (wall-of-sound - техника звукозаписи и аранжировки. — Прим. ред.), подобную уроборосу &lt;...&gt; Songs of a Lost World — это альбом для медитации в черном свете", — говорится в статье.О том, что дата релиза совпадет с празднованием Хеллоуина, стало известно в конце сентября, когда группа обнародовала песню Alone, открывающую альбом. Музыкальный обозреватель газеты Daily Mail пишет, что 14-й по счету альбом The Cure начинается с двух медленных, экспансивных композиций, которые подтверждают репутацию группы как мастеров всего "восхитительно мрачного". Автором слов и музыки всех песен альбома выступил Роберт Смит — бессменный лидер группы.
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Новости
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РИА Новости
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96
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музыка, великобритания, культура
Музыка, Великобритания, Культура, Шоубиз
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом

The Cure выпустили первый за 16 лет альбом Songs Of A Lost World

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛидер британской группы The Cure Роберт Смит во время выступления на музыкальном фестивале "Пикник "Афиши"
Лидер британской группы The Cure Роберт Смит во время выступления на музыкальном фестивале Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лидер британской группы The Cure Роберт Смит во время выступления на музыкальном фестивале "Пикник "Афиши". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post.
"Songs of a Lost World полностью погружает во тьму, создавая стену звука (wall-of-sound - техника звукозаписи и аранжировки. — Прим. ред.), подобную уроборосу <...> Songs of a Lost World — это альбом для медитации в черном свете", — говорится в статье.
О том, что дата релиза совпадет с празднованием Хеллоуина, стало известно в конце сентября, когда группа обнародовала песню Alone, открывающую альбом.
Музыкальный обозреватель газеты Daily Mail пишет, что 14-й по счету альбом The Cure начинается с двух медленных, экспансивных композиций, которые подтверждают репутацию группы как мастеров всего "восхитительно мрачного".
Автором слов и музыки всех песен альбома выступил Роберт Смит — бессменный лидер группы.
Скриншот клипа The Haunt feat. Jennifer Pague - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
Клавишник The Cure представил новую мрачную песню
19 марта 2020, 03:53
 
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