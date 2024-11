https://ria.ru/20241101/cure-1981265749.html

Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом

Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом - РИА Новости, 01.11.2024

Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом

Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:10

2024-11-01T06:10

2024-11-01T09:39

музыка

великобритания

культура

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/38/1557173879_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_69901ec2f705b6edf4a7fd4f503b805e.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post."Songs of a Lost World полностью погружает во тьму, создавая стену звука (wall-of-sound - техника звукозаписи и аранжировки. — Прим. ред.), подобную уроборосу <...> Songs of a Lost World — это альбом для медитации в черном свете", — говорится в статье.О том, что дата релиза совпадет с празднованием Хеллоуина, стало известно в конце сентября, когда группа обнародовала песню Alone, открывающую альбом. Музыкальный обозреватель газеты Daily Mail пишет, что 14-й по счету альбом The Cure начинается с двух медленных, экспансивных композиций, которые подтверждают репутацию группы как мастеров всего "восхитительно мрачного". Автором слов и музыки всех песен альбома выступил Роберт Смит — бессменный лидер группы.

https://ria.ru/20200319/1568797093.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

музыка, великобритания, культура