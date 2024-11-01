https://ria.ru/20241101/cure-1981265749.html
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом - РИА Новости, 01.11.2024
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом
Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:10
2024-11-01T06:10
2024-11-01T09:39
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post."Songs of a Lost World полностью погружает во тьму, создавая стену звука (wall-of-sound - техника звукозаписи и аранжировки. — Прим. ред.), подобную уроборосу <...> Songs of a Lost World — это альбом для медитации в черном свете", — говорится в статье.О том, что дата релиза совпадет с празднованием Хеллоуина, стало известно в конце сентября, когда группа обнародовала песню Alone, открывающую альбом. Музыкальный обозреватель газеты Daily Mail пишет, что 14-й по счету альбом The Cure начинается с двух медленных, экспансивных композиций, которые подтверждают репутацию группы как мастеров всего "восхитительно мрачного". Автором слов и музыки всех песен альбома выступил Роберт Смит — бессменный лидер группы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, великобритания, культура
Музыка, Великобритания, Культура, Шоубиз
Рок-группа The Cure на Хеллоуин выпустила первый за 16 лет альбом
The Cure выпустили первый за 16 лет альбом Songs Of A Lost World
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом под названием Songs Of A Lost World впервые за 16 лет, пишет Washington Post
.
"Songs of a Lost World полностью погружает во тьму, создавая стену звука (wall-of-sound - техника звукозаписи и аранжировки. — Прим. ред.), подобную уроборосу <...> Songs of a Lost World — это альбом для медитации в черном свете", — говорится в статье.
О том, что дата релиза совпадет с празднованием Хеллоуина, стало известно в конце сентября, когда группа обнародовала песню Alone, открывающую альбом.
Музыкальный обозреватель газеты Daily Mail пишет, что 14-й по счету альбом The Cure начинается с двух медленных, экспансивных композиций, которые подтверждают репутацию группы как мастеров всего "восхитительно мрачного".
Автором слов и музыки всех песен альбома выступил Роберт Смит — бессменный лидер группы.