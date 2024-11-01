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Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024
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12:00 01.11.2024 (обновлено: 18:48 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/chernyshenko--1981415209.html
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:00
2024-11-01T18:48
дмитрий чернышенко
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке. Чернышенко осмотрел здание школы, побеседовал с директором, а также побывал на одном из уроков, где дети изучали басни И. А. Крылова. Кроме того, вице-премьер посетил концерт, который школьники специально подготовили к его приезду. В завершении своего визита зампред правительства РФ оставил запись в книге почетных гостей. "Благодарность и восхищение замечательному коллективу школы №5 с надеждой на будущие встречи с вами и вашими выпускниками на пути реализации проектов содружества и развития отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - написал Чернышенко.
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
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дмитрий чернышенко, россия, ташкент, в мире
Дмитрий Чернышенко, Россия, Ташкент, В мире
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте

Вице-премьер РФ Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения школы №5 в Ташкенте
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения школы №5 в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения школы №5 в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке.
Чернышенко осмотрел здание школы, побеседовал с директором, а также побывал на одном из уроков, где дети изучали басни И. А. Крылова. Кроме того, вице-премьер посетил концерт, который школьники специально подготовили к его приезду.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В завершении своего визита зампред правительства РФ оставил запись в книге почетных гостей.
"Благодарность и восхищение замечательному коллективу школы №5 с надеждой на будущие встречи с вами и вашими выпускниками на пути реализации проектов содружества и развития отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - написал Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Ташкентского филиала МГИМО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Вчера, 08:45
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияТашкентВ мире
 
 
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