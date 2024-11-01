https://ria.ru/20241101/chernyshenko--1981415209.html
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:00
2024-11-01T12:00
2024-11-01T18:48
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке. Чернышенко осмотрел здание школы, побеседовал с директором, а также побывал на одном из уроков, где дети изучали басни И. А. Крылова. Кроме того, вице-премьер посетил концерт, который школьники специально подготовили к его приезду. В завершении своего визита зампред правительства РФ оставил запись в книге почетных гостей. "Благодарность и восхищение замечательному коллективу школы №5 с надеждой на будущие встречи с вами и вашими выпускниками на пути реализации проектов содружества и развития отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - написал Чернышенко.
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
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дмитрий чернышенко, россия, ташкент, в мире
Дмитрий Чернышенко, Россия, Ташкент, В мире
Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
Вице-премьер РФ Чернышенко посетил русскоязычную школу в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Ташкент посетил общеобразовательную школу №5, где все обучение проходит на русском языке.
Чернышенко осмотрел здание школы, побеседовал с директором, а также побывал на одном из уроков, где дети изучали басни И. А. Крылова. Кроме того, вице-премьер посетил концерт, который школьники специально подготовили к его приезду.
В завершении своего визита зампред правительства РФ оставил запись в книге почетных гостей.
"Благодарность и восхищение замечательному коллективу школы №5 с надеждой на будущие встречи с вами и вашими выпускниками на пути реализации проектов содружества и развития отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - написал Чернышенко.