https://ria.ru/20241101/cherkessk-1981292828.html

Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва

Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва - РИА Новости, 01.11.2024

Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва

Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв газа, обследуют на пригодность для дальнейшей его эксплуатации, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:32

2024-11-01T10:32

2024-11-01T10:42

происшествия

черкесск

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв газа, обследуют на пригодность для дальнейшей его эксплуатации, сообщает ГУМЧС РФ региона."Спланирована работа Комиссии по оценке ущерба, прорабатывается вопрос по привлечению специализированной организации для обследования дома на пригодность для дальнейшей его эксплуатации", - говорится в сообщении.Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://realty.ria.ru/20241031/cherkessk-1981162188.html

черкесск

россия

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происшествия, черкесск, россия