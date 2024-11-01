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Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва - РИА Новости, 01.11.2024
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10:32 01.11.2024 (обновлено: 10:42 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/cherkessk-1981292828.html
Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва
Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва - РИА Новости, 01.11.2024
Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва
Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв газа, обследуют на пригодность для дальнейшей его эксплуатации, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:32
2024-11-01T10:42
происшествия
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россия
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв газа, обследуют на пригодность для дальнейшей его эксплуатации, сообщает ГУМЧС РФ региона."Спланирована работа Комиссии по оценке ущерба, прорабатывается вопрос по привлечению специализированной организации для обследования дома на пригодность для дальнейшей его эксплуатации", - говорится в сообщении.Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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происшествия, черкесск, россия
Происшествия, Черкесск, Россия
Дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва

МЧС: дом в Черкесске обследуют на пригодность для эксплуатации после взрыва

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramРазбор завалов на месте чрезвычайной ситуации в Черкесске, где произошел взрыв газа в многоквартирном доме. 1 ноября 2024
Разбор завалов на месте чрезвычайной ситуации в Черкесске, где произошел взрыв газа в многоквартирном доме. 1 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Разбор завалов на месте чрезвычайной ситуации в Черкесске, где произошел взрыв газа в многоквартирном доме. 1 ноября 2024
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв газа, обследуют на пригодность для дальнейшей его эксплуатации, сообщает ГУМЧС РФ региона.
"Спланирована работа Комиссии по оценке ущерба, прорабатывается вопрос по привлечению специализированной организации для обследования дома на пригодность для дальнейшей его эксплуатации", - говорится в сообщении.
Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Черкесске после взрыва газа проведут экспертизу соседних домов
31 октября, 15:11
 
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