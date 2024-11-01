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Проект бюджета Югры на 2025 год сверстан с учетом инициатив жителей округа - РИА Новости, 01.11.2024
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13:25 01.11.2024 (обновлено: 14:55 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/byudzhet-1981335174.html
Проект бюджета Югры на 2025 год сверстан с учетом инициатив жителей округа
Проект бюджета Югры на 2025 год сверстан с учетом инициатив жителей округа - РИА Новости, 01.11.2024
Проект бюджета Югры на 2025 год сверстан с учетом инициатив жителей округа
Проект закона "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" разработан с учетом потребностей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:25
2024-11-01T14:55
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
экономика
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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Проект закона "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" разработан с учетом потребностей муниципальных образований и инициатив жителей городов и районов Югры, на очередном заседании правительства региона он одобрен и отправлен на рассмотрение депутатов окружной думы, сообщил губернатор Руслан Кухарук. По словам губернатора, проект бюджета-2025 предполагает строительство 44 новых объектов, из которых 32 – в социальной сфере, 12 – в жилищно-коммунальном комплексе, двукратное увеличение средств на ремонт и строительство дорог регионального и местного значения, расселение многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, и поддержку участников и ветеранов СВО, членов их семей. "Эти и другие важные направления предусмотрены в проекте бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренном на заседании правительства. Как и обещал, над созданием проекта работали с учетом потребностей муниципальных образований, а также инициатив, звучавших на встречах с жителями городов и районов Югры", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. На сайте правительства Югры сообщается, что формирование бюджета основано на базовом варианте прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2025-2027 годы, учитывающем наиболее вероятный сценарий развития экономики региона. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Югры на 2025 год составит 387,2 миллиарда рублей, общий объем расходов оценивается в 443 миллиарда рублей, дефицит бюджета запланирован в объеме 55,8 миллиарда рублей. Документ одобрен правительством Югры и направлен на рассмотрение в думу автономного округа.
https://ria.ru/20241031/lagerya-1981155226.html
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руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, экономика
Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика

Проект бюджета Югры на 2025 год сверстан с учетом инициатив жителей округа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Проект закона "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" разработан с учетом потребностей муниципальных образований и инициатив жителей городов и районов Югры, на очередном заседании правительства региона он одобрен и отправлен на рассмотрение депутатов окружной думы, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
По словам губернатора, проект бюджета-2025 предполагает строительство 44 новых объектов, из которых 32 – в социальной сфере, 12 – в жилищно-коммунальном комплексе, двукратное увеличение средств на ремонт и строительство дорог регионального и местного значения, расселение многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, и поддержку участников и ветеранов СВО, членов их семей.
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"Эти и другие важные направления предусмотрены в проекте бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренном на заседании правительства. Как и обещал, над созданием проекта работали с учетом потребностей муниципальных образований, а также инициатив, звучавших на встречах с жителями городов и районов Югры", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
На сайте правительства Югры сообщается, что формирование бюджета основано на базовом варианте прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2025-2027 годы, учитывающем наиболее вероятный сценарий развития экономики региона. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Югры на 2025 год составит 387,2 миллиарда рублей, общий объем расходов оценивается в 443 миллиарда рублей, дефицит бюджета запланирован в объеме 55,8 миллиарда рублей. Документ одобрен правительством Югры и направлен на рассмотрение в думу автономного округа.
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