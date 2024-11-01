https://ria.ru/20241101/bpla-1981271208.html

В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома

В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома - РИА Новости, 01.11.2024

В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома

Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:18

2024-11-01T08:18

2024-11-01T08:18

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. "Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/bespilotniki-1981270611.html

орловская область

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2024

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орловская область, андрей клычков, безопасность