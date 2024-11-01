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В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bpla-1981271208.html
В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома
В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома - РИА Новости, 01.11.2024
В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома
Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:18
2024-11-01T08:18
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. "Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Безопасность
В Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома

Губернатор: в Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома

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© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
"Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковБезопасность
 
 
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