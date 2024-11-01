В Боливии при столкновениях полиции и протестующих ранили журналиста
El Deber: журналист был ранен при столкновениях полиции и протестующих в Боливии
© AP Photo / Juan KaritaПолиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса
© AP Photo / Juan Karita
Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Журналист был ранен при столкновениях полиции и протестующих в Боливии, его увезли на скорой, сообщает газета El Deber.
"Фотожурналист Хорхе Абрего был ранен в поселении Паротани, когда освещал операцию по разблокировке дороги Кочабамба-Ла-Пас. Инцидент произошел, когда манифестанты применили динамит и взрывчатые вещества против полиции ", - отметило СМИ
На момент эвакуации журналист находился в сознании. С момента начала протестов и блокировки дорог нападение было совершено по меньшей мере на четырех журналистов.
Столкновения произошли на самом конфликтном участке дороги, соединяющим департамент Кочабамба с западом страны. Там сосредоточено большое количество протестующих, которые уже совершали нападения на полицию.
Правоохранители при поддержке военных рано утром в пятницу начали масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса.
Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них девять гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны.
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Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
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