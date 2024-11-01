https://ria.ru/20241101/boliviya-1981431705.html

В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть

В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть - РИА Новости, 01.11.2024

В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили военную часть, требуя прекратить операцию по разблокировке дорог, передает телеканал Bolivia TV. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:40

2024-11-01T20:40

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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТА-КРУС, 1 ноя — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили военную часть, требуя прекратить операцию по разблокировке дорог, передает телеканал Bolivia TV. "Сторонники Эво Моралеса захватили военную часть в Вилья-Тунари (департамент Кочабамба. — Прим. ред.) и удерживают солдат", — говорится в сообщении.Пользователи соцсетей распространили видео, записанное протестующими, на котором военнослужащий просит не мешать манифестантам, поскольку "его жизнь и жизни других солдат находятся под угрозой". Сегодня рано утром полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 19-й день подряд. Таким образом они выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.

https://ria.ru/20241031/boliviya-1981029015.html

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Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса 2024-11-01T20:40 true PT0M44S

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в мире, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе