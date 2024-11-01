В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть
Bolivia TV: в Боливии сторонники экс-президента Моралеса захватили военную часть
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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТА-КРУС, 1 ноя — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили военную часть, требуя прекратить операцию по разблокировке дорог, передает телеканал Bolivia TV.
"Сторонники Эво Моралеса захватили военную часть в Вилья-Тунари (департамент Кочабамба. — Прим. ред.) и удерживают солдат", — говорится в сообщении.
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Пользователи соцсетей распространили видео, записанное протестующими, на котором военнослужащий просит не мешать манифестантам, поскольку "его жизнь и жизни других солдат находятся под угрозой".
Сегодня рано утром полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 19-й день подряд. Таким образом они выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками, как ожидается, станут действующий и бывший президенты — Луис Арсе и Эво Моралес. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и те, кто выступают на стороне Арсе.
За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.
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