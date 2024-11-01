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Посол Боливии рассказала о желании Латинской Америки сблизиться с Россией - РИА Новости, 01.11.2024
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16:54 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/boliviya-1981389422.html
Посол Боливии рассказала о желании Латинской Америки сблизиться с Россией
Посол Боливии рассказала о желании Латинской Америки сблизиться с Россией - РИА Новости, 01.11.2024
Посол Боливии рассказала о желании Латинской Америки сблизиться с Россией
Жители Латинской Америки хотели бы больше знать о России, ожидают, что она о себе расскажет, заявила посол Боливии в России Марич Луиса Рамос Урсагасте. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:54
2024-11-01T16:54
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители Латинской Америки хотели бы больше знать о России, ожидают, что она о себе расскажет, заявила посол Боливии в России Марич Луиса Рамос Урсагасте. "Люди ждут Россию в регионе. Я вкратце могла бы так сказать... Хотят знать, что здесь происходит", - сказала она, выступая на форуме "Сообщество". Дипломат отметила, что ранее приняла в Москве делегацию из Боливии, которая была удивлена увиденным в российской столице. По словам гостей, они не знали, что происходит в России. "Люди ждут, что Россия расскажет о себе", - подчеркнула посол. Форум "Сообщество" – открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.
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россия, боливия, латинская америка, в мире
Россия, Боливия, Латинская Америка, В мире
Посол Боливии рассказала о желании Латинской Америки сблизиться с Россией

Посол Урсагасте: жители Латинской Америки хотят больше знать о России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Луиса Рамос Урсагасте
Мария Луиса Рамос Урсагасте - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мария Луиса Рамос Урсагасте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители Латинской Америки хотели бы больше знать о России, ожидают, что она о себе расскажет, заявила посол Боливии в России Марич Луиса Рамос Урсагасте.
"Люди ждут Россию в регионе. Я вкратце могла бы так сказать... Хотят знать, что здесь происходит", - сказала она, выступая на форуме "Сообщество".
Дипломат отметила, что ранее приняла в Москве делегацию из Боливии, которая была удивлена увиденным в российской столице. По словам гостей, они не знали, что происходит в России.
"Люди ждут, что Россия расскажет о себе", - подчеркнула посол.
Форум "Сообщество" – открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.
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