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В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:30
2024-11-01T02:30
2024-11-01T02:30
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал губернатор в Telegram-канале.
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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Богомаз: в небе над Брянской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ