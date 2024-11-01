https://ria.ru/20241101/bogomaz-1981256962.html

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ

Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:30

2024-11-01T02:30

2024-11-01T02:30

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html

брянская область

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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)