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Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства
Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024
Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:07
2024-11-01T12:07
2024-11-01T12:07
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петр бирюков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20241101/moskva-1981291018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый арбат
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Новый Арбат
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.