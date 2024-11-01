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Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024
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12:07 01.11.2024
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Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства
Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024
Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:07
2024-11-01T12:07
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый арбат
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Новый Арбат

Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковНовый Арбат
 
 
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