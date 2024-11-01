https://ria.ru/20241101/biryukov-1981314941.html

Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства

Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024

Бирюков: около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:07

2024-11-01T12:07

2024-11-01T12:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

новый арбат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20241101/moskva-1981291018.html

москва

новый арбат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый арбат