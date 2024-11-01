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Липецкие власти усилят меры безопасности социально значимых объектов - РИА Новости, 01.11.2024
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Липецкая область
 
11:26 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bezopasnost-1981305010.html
Липецкие власти усилят меры безопасности социально значимых объектов
Липецкие власти усилят меры безопасности социально значимых объектов - РИА Новости, 01.11.2024
Липецкие власти усилят меры безопасности социально значимых объектов
Власти Липецкой области намерены повысить эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности социально значимых объектов региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:26
2024-11-01T11:26
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены повысить эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности социально значимых объектов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания прошедшей накануне антитеррористической комиссии. Он уточнил, что речь идет об антитеррористической защищенности учреждений образования, а также мест массового пребывания людей. Свое внимание правоохранительные органы в первую очередь акцентируют на молодежи и гражданах, пребывающих в регион с других территорий. Губернатор также поручил руководителям учреждений образования в обязательном порядке пройти обучение для повышения квалификации в рамках антитеррористической деятельности. Специальные курсы в Липецке проводят Институт развития образования и Координационный центр Липецкого государственного технического университета. Также Артамонов рекомендовал масштабировать успешные муниципальные практики обеспечения безопасности и усилить информационную профилактическую работу с населением как это делается в рамках работы по информированию граждан о действиях в случае угрозы. "Меры, предпринимаемые в рамках антитеррористической деятельности в регионе, направлены на предупреждение угроз и обеспечение безопасности наших граждан. В сложившейся ситуации необходимо держать эту деятельность на особом контроле, оперативно доводить до ответственных лиц в муниципалитетах информацию о новых угрозах и быстро предпринимать контрмеры", – прокомментировал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Липецкие власти усилят меры безопасности социально значимых объектов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены повысить эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности социально значимых объектов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания прошедшей накануне антитеррористической комиссии.
Он уточнил, что речь идет об антитеррористической защищенности учреждений образования, а также мест массового пребывания людей. Свое внимание правоохранительные органы в первую очередь акцентируют на молодежи и гражданах, пребывающих в регион с других территорий.
Губернатор также поручил руководителям учреждений образования в обязательном порядке пройти обучение для повышения квалификации в рамках антитеррористической деятельности. Специальные курсы в Липецке проводят Институт развития образования и Координационный центр Липецкого государственного технического университета.
Также Артамонов рекомендовал масштабировать успешные муниципальные практики обеспечения безопасности и усилить информационную профилактическую работу с населением как это делается в рамках работы по информированию граждан о действиях в случае угрозы.
"Меры, предпринимаемые в рамках антитеррористической деятельности в регионе, направлены на предупреждение угроз и обеспечение безопасности наших граждан. В сложившейся ситуации необходимо держать эту деятельность на особом контроле, оперативно доводить до ответственных лиц в муниципалитетах информацию о новых угрозах и быстро предпринимать контрмеры", – прокомментировал Артамонов.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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