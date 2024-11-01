https://ria.ru/20241101/bezhentsy-1981393665.html

В Бейруте все беженцы покинули общественные места

В Бейруте все беженцы покинули общественные места - РИА Новости, 01.11.2024

В Бейруте все беженцы покинули общественные места

Ливанские силы безопасности потребовали от беженцев, обосновавшихся на набережной и площадях Бейрута, убрать палатки и перебраться в пункты временного... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:19

2024-11-01T17:19

2024-11-01T17:25

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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Ливанские силы безопасности потребовали от беженцев, обосновавшихся на набережной и площадях Бейрута, убрать палатки и перебраться в пункты временного размещения (ПВР), практически все палатки убраны со столичных улиц, передает корреспондент РИА Новости. В среду МВД Ливана обратилось к беженцам с просьбой покинуть общественные места и перейти в пункты временного размещения. Для граждан Ливана были оборудованы дополнительные места временного размещения в в самом Бейруте, для граждан Сирии, Палестины и других стран - за пределами ливанской столицы. Сворачивание стихийных палаточных городков в четверг проходило организовано без беспорядков и столкновений между гражданами и полицией, под контролем сил безопасности. К утру пятницы все набережные столицы, городской пляж и центральная площадь Павших уже были освобождены от палаток, социальные службы провели на них уборку. С начала массированных бомбардировок Израилем юга и востока Ливана, а также южного пригорода Бейрута, число беженцев, согласно заявлениям официальных властей, превысило 1,4 миллиона граждан. Бежавшие от обстрелов граждане разметались в крупных городах и в горных районах. Власти подготовили около тысячи пунктов временного размещения, однако в них смогли разместиться менее 300 тысяч человек. Большая часть ливанцев нашли приют у друзей и родственников или были вынуждены снимать квартиры. Оставшиеся несколько тысяч граждан разбили палатки на улицах. Спустя месяц после начала бомбардировок уменьшился и объем оказываемой помощи беженцам со стороны активистов и негосударственных организаций в связи с ограниченными финансовыми ресурсами. Критическим становится и вопрос обеспечения беженцев лекарствами, особенно это касается граждан с хроническими заболеваниями. Власти Ливана неоднократно призывали ООН и международное сообщество организовать экстренную поставку гуманитарной помощи Ливану. В международный аэропорт Бейрута практически ежедневно прибывают самолеты с десятками тонн продуктов питания, медикаментами и предметами первой необходимости, однако имеющийся объем помощи по прежнему не может существенно изменить критическое положение около четверти населения Ливана, которые стали беженцами из-за израильской военной компании. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241025/livan-1980072002.html

https://ria.ru/20241029/livan-1980607052.html

https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html

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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, оон, хамас