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ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью
ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью
Три беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:13
2024-11-01T22:13
2024-11-01T22:14
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью