https://ria.ru/20241101/bespilotniki-1981270611.html

В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник

В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024

В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник

Глава Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:12

2024-11-01T08:12

2024-11-01T08:12

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа. "В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность