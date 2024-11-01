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В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник
В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник
Глава Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:12
2024-11-01T08:12
2024-11-01T08:12
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа. "В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник
Смирнов: в небе над Курской областью вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА