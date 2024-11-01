https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981301183.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 01.11.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:09

2024-11-01T11:09

2024-11-01T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Первого ноября около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)