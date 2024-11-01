https://ria.ru/20241101/belousov-1981336117.html

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки - РИА Новости, 01.11.2024

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:29

2024-11-01T13:29

2024-11-01T13:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. О взятии под контроль этих населенных пунктов подразделениями группировки войск "Восток" министерство сообщило в пятницу. "Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле", - говорится в поздравительной телеграмме министра. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а трое из них удостоены высокого звания Героя России. Белоусов поблагодарил военнослужащих соединения за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф