https://ria.ru/20241101/belousov-1981336117.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки - РИА Новости, 01.11.2024
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:29
2024-11-01T13:29
2024-11-01T13:29
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. О взятии под контроль этих населенных пунктов подразделениями группировки войск "Восток" министерство сообщило в пятницу. "Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле", - говорится в поздравительной телеграмме министра. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а трое из них удостоены высокого звания Героя России. Белоусов поблагодарил военнослужащих соединения за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Шахтерского и Новоукраинки
Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале
.
О взятии под контроль этих населенных пунктов подразделениями группировки войск "Восток" министерство сообщило в пятницу.
"Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле", - говорится в поздравительной телеграмме министра.
За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а трое из них удостоены высокого звания Героя России.
Белоусов поблагодарил военнослужащих соединения за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.