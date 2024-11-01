https://ria.ru/20241101/bayden-1981443524.html
В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о сторонниках Трампа
В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о сторонниках Трампа - РИА Новости, 01.11.2024
В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о сторонниках Трампа
Слова президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа - мусор, вырвали из контекста,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:41
2024-11-01T22:41
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа - мусор, вырвали из контекста, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент уже делал заявление на этот счет. Он ясно объяснил, что имел в виду, понимая, что его слова могли вырвать из контекста. Он говорил о комедианте, о его риторике ненависти", - сказала Жан-Пьер журналистам. Она подчеркнула, что Байден "всегда будет президентом для всех, даже для тех, кто не голосовал за него". Ранее американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена. Свой комментарий президент США сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим мусорным островом". Согласно расшифровке выступления Байдена, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, президент США заявил, что "мусор - его (Трампа) сторонники". Однако в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена так, чтобы читалось "мусор - его сторонника", то есть Хинчклиффа, мнение. Изменения якобы были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении СМИ. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации". Сам Трамп уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании.
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в мире, сша, пуэрто-рико, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пуэрто-Рико, Джо Байден, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о сторонниках Трампа
Белый дом: слова Байдена о сторонниках Трампа вырвали из контекста
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа - мусор, вырвали из контекста, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент уже делал заявление на этот счет. Он ясно объяснил, что имел в виду, понимая, что его слова могли вырвать из контекста. Он говорил о комедианте, о его риторике ненависти", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Она подчеркнула, что Байден "всегда будет президентом для всех, даже для тех, кто не голосовал за него".
Ранее американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена. Свой комментарий президент США сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико
"плавучим мусорным островом".
Согласно расшифровке выступления Байдена, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, президент США заявил, что "мусор - его (Трампа) сторонники". Однако в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена так, чтобы читалось "мусор - его сторонника", то есть Хинчклиффа, мнение.
Изменения якобы были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении СМИ. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации".
Сам Трамп уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании.