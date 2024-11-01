https://ria.ru/20241101/bayden-1981260828.html

Байден может стать президентом-рекордсменом по числу наложенных санкций

Байден может стать президентом-рекордсменом по числу наложенных санкций - РИА Новости, 01.11.2024

Байден может стать президентом-рекордсменом по числу наложенных санкций

Действующий президент США Джо Байден может войти в историю как глава государства, который ввел наибольшее количество экономических санкций в истории страны,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:26

2024-11-01T04:26

2024-11-01T04:28

сша

россия

украина

джо байден

дональд трамп

барак обама

выборы президента сша — 2024

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден может войти в историю как глава государства, который ввел наибольшее количество экономических санкций в истории страны, выяснило РИА Новости, проанализировав данные в открытом доступе. После вступления в должность в январе 2021 года подход Байдена к экономическим санкциям в течение его первого года пребывания у власти был аналогичен подходу предшественников — Дональда Трампа и Барака Обамы. Однако после эскалации конфликта на Украине в феврале 2022 года администрация Байдена отреагировала введением масштабных экономических санкций против России. Администрация Байдена поддерживала устойчивый темп введения санкций не только против России, но и против других стран, таких как Китай и Иран, с февраля 2022 года. Когда правительство США вводит экономические санкции, лицо или организация обычно добавляются в два списка: список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США, и список организаций, который ведет министерство торговли. По сравнению со списком организаций, который к концу 2023 года включал более 400 пунктов, список лиц в SDN является наиболее важным индикатором масштаба экономических санкций США, в нем более 12 тысяч имен. Обновления списка SDN, обычно выпускаемые как новые "обозначения", являются хорошим индикатором того, сколько новых действий, связанных с экономическими санкциями, правительство США предприняло в течение года. Согласно последним данным с сайта OFAC, администрация Байдена добавила 421 обновление новых "обозначений" в список SDN с января 2021 года. С января 2021 года по 22 февраля 2022 года количество обновлений списка SDN составило 92, что сопоставимо с количеством изменений при Трампе каждый год. За четыре года пребывания Трампа у власти с января 2017 года по январь 2021 года количество обновлений списка SDN составило 362, или около 90 в год. Однако количество обновлений списка SDN начало быстро расти с 22 февраля 2022 года, увеличившись до 98 в том году и подскочив до 118 в 2023-м. С начала 2024 года в список было добавлено 113 обновлений. По сравнению с 362 новыми обновлениями списка SDN при администрации Трампа, 420 обновлений при администрации Байдена представляют собой рост на 15,5%. В то же время количество обновлений списка SDN за два срока пребывания Обамы у власти составило всего 559, в то время как за восемь лет пребывания у власти Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год список пополнился 291 обновлением. Хотя количество обновлений списка SDN не детализировало, сколько новых имен добавлялось каждый раз, частота обновлений является показателем того, сколько действий, связанных с санкциями, было предпринято каждой администрацией. Таким образом, хотя Трамп и предпринял больше действий, связанных с санкциями, чем Обама и Буш, четыре года пребывания Байдена у власти, по-видимому, сделали его президентом, который ввел больше всего экономических санкций в истории США. Обширные санкции в отношении РосииИзменения в количестве обновлений списка SDN каждый год также соответствовали статистике, связанной с санкциями, опубликованной НКО Центр новой американской безопасности (CNAS) в ее ежегодных отчетах об экономических санкциях. В 2023 году в список SDN были добавлены в общей сложности 2,5 тысячи человек, причем санкции, связанные с Россией, составили 61% обновлений. Фокус санкционных программ, которые доминировали в новых списках SDN, также менялся с 2009 по 2021 год, до эскалации военного конфликта на Украине в начале 2022 года. Например, санкции в рамках программы по борьбе с наркотиками касались около 67,8% новых имен, добавленных в список SDN в 2009 году. В 2020 году санкции, связанные с Ираном, касались около 40% новых имен. В течение первого года пребывания Байдена у власти в 2021 году санкции, связанные с Белоруссией, Мьянмой и Китаем, касались около 32% из 765 новых имен, попавших в список. До того, как администрация Байдена в полной мере задействовала инструмент экономических санкций из-за конфликта на Украине, появились признаки смягчения санкций в некоторых областях. Так, хотя в 2021 году в список SDN было добавлено 765 новых имен, 787 имен были удалены или исключены из него. Однако эта тенденция резко замедлилась с 2022 года — минфин США исключил из списка только 218 имен в 2022 году и 422 имени в 2023 году, добавив при этом более 4,7 тысячи имен за эти два года. Начало специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом и началом серьезного ухудшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, при этом существенно расширились масштабы и серьезность санкций США против России. Меры включали финансовые санкции, экспортный контроль и санкции против российских банков. Санкции также затронули российскую аэрокосмическую, судостроительную и электронную отрасли. Кроме того, в марте 2022 года Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что западные санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и фактически привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, страна преодолевает созданные ими проблемы, в том числе за счет собственных возможностей и ресурсов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973515801.html

https://ria.ru/20241011/sanktsii-1977687417.html

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сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024, санкции в отношении россии