Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bastrykin-1981346865.html
Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму
Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму - РИА Новости, 01.11.2024
Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:13
2024-11-01T14:13
происшествия
россия
ставропольский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к сексу, сообщает СК РФ. "В медиапространстве опубликованы обращения к председателю Следственного комитета России с просьбой обратить внимание на деятельность блогера из Ставропольского края, который приглашал девушек на "курсы саморазвития" и иные мероприятия, где под предлогом "развития личности" оказывал на них психологическое давление и склонял к совершению действий сексуального характера", - говорится в сообщении. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову "доложить о результатах проверки и по озвученным в обращении доводам". В пресс-службе отметили, что ранее в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка.
https://ria.ru/20241031/zbienie-1981248311.html
https://ria.ru/20241029/bastrykin-1980641282.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_4bcae47046e8de938c47b649c53e4947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму

Бастрыкин потребовал доклад по истории с блогером, склонявшим девушек к сексу

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к сексу, сообщает СК РФ.
"В медиапространстве опубликованы обращения к председателю Следственного комитета России с просьбой обратить внимание на деятельность блогера из Ставропольского края, который приглашал девушек на "курсы саморазвития" и иные мероприятия, где под предлогом "развития личности" оказывал на них психологическое давление и склонял к совершению действий сексуального характера", - говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков в Самаре
31 октября, 23:02
Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову "доложить о результатах проверки и по озвученным в обращении доводам".
В пресс-службе отметили, что ранее в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка.
Илья Резник - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника
29 октября, 10:27
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала