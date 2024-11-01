Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму
Бастрыкин потребовал доклад по истории с блогером, склонявшим девушек к сексу
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к сексу, сообщает СК РФ.
"В медиапространстве опубликованы обращения к председателю Следственного комитета России с просьбой обратить внимание на деятельность блогера из Ставропольского края, который приглашал девушек на "курсы саморазвития" и иные мероприятия, где под предлогом "развития личности" оказывал на них психологическое давление и склонял к совершению действий сексуального характера", - говорится в сообщении.
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Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову "доложить о результатах проверки и по озвученным в обращении доводам".
В пресс-службе отметили, что ранее в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка.
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