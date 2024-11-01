https://ria.ru/20241101/bastrykin-1981346865.html

Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму

Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму - РИА Новости, 01.11.2024

Бастрыкин потребовал доклад по блогеру, склонявшего девушек к интиму

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

происшествия

россия

ставропольский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по истории со ставропольским блогером, который под предлогом "развития личности" склонял девушек к сексу, сообщает СК РФ. "В медиапространстве опубликованы обращения к председателю Следственного комитета России с просьбой обратить внимание на деятельность блогера из Ставропольского края, который приглашал девушек на "курсы саморазвития" и иные мероприятия, где под предлогом "развития личности" оказывал на них психологическое давление и склонял к совершению действий сексуального характера", - говорится в сообщении. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову "доложить о результатах проверки и по озвученным в обращении доводам". В пресс-службе отметили, что ранее в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка.

https://ria.ru/20241031/zbienie-1981248311.html

https://ria.ru/20241029/bastrykin-1980641282.html

россия

ставропольский край

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происшествия, россия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)