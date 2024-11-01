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СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки - РИА Новости, 01.11.2024
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12:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bankrotstvo-1981321650.html
СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки
СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки
Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:42
2024-11-01T12:42
экономика
максим решетников
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в следующем году, пишет "Коммерсантъ"."Их собственники (торговых центров — Прим. ред.) через отраслевой союз пытаются убедить власти в необходимости мер господдержки — субсидировании ставки до 7–10% и введении моратория на изменение условий по некоторым существующим займам", — говорится в публикации со ссылкой на обращение Союза торгцентров к главе Минэкономики Максиму Решетникову.Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
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экономика, максим решетников, россия
Экономика, Максим Решетников, Россия
СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки

"Коммерсантъ" сообщил о риске банкротства более 200 ТЦ из-за высокой ставки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в следующем году, пишет "Коммерсантъ".
«
"Их собственники (торговых центров — Прим. ред.) через отраслевой союз пытаются убедить власти в необходимости мер господдержки — субсидировании ставки до 7–10% и введении моратория на изменение условий по некоторым существующим займам", — говорится в публикации со ссылкой на обращение Союза торгцентров к главе Минэкономики Максиму Решетникову.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
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