https://ria.ru/20241101/bankrotstvo-1981321650.html

СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки

СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки - РИА Новости, 01.11.2024

СМИ раскрыли, кому грозит банкротство из-за повышения ключевой ставки

Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:42

2024-11-01T12:42

2024-11-01T12:42

экономика

максим решетников

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в следующем году, пишет "Коммерсантъ"."Их собственники (торговых центров — Прим. ред.) через отраслевой союз пытаются убедить власти в необходимости мер господдержки — субсидировании ставки до 7–10% и введении моратория на изменение условий по некоторым существующим займам", — говорится в публикации со ссылкой на обращение Союза торгцентров к главе Минэкономики Максиму Решетникову.Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.

https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максим решетников, россия