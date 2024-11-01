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Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок - РИА Новости, 01.11.2024
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11:33 01.11.2024
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Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок
Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок - РИА Новости, 01.11.2024
Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок
Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра - это, скорее, один из способов "притупить" реакцию потребителей напитков на повышение цен, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:33
2024-11-01T11:33
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра - это, скорее, один из способов "притупить" реакцию потребителей напитков на повышение цен, такое мнение высказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ранее в пятницу крупнейший в РФ производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" сообщил РИА Новости, что из-за падения спроса прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра и перевел производственные линии на формат 0,45 литра. "Банка 0,5 - это самый распространенный тип алюминиевой тары. В ней продают пиво, сидры, слабоалкогольные коктейли", - отметил Ставцев. "Покупатель не всегда напрямую готов к повышению цен, и уменьшение объемов разных продуктов - от молока до гречки - один из способов на рынке "притупить" реакцию покупателя на повышение цен и сделать ее менее болезненной", - добавил он.
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экономика, россия, еда
Экономика, Россия, Еда
Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок

В WineRetail назвали отказ от алюминиевых банок 0,5 л способом притупить реакцию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлюминиевые банки в цеху
Алюминиевые банки в цеху - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Алюминиевые банки в цеху. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра - это, скорее, один из способов "притупить" реакцию потребителей напитков на повышение цен, такое мнение высказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Ранее в пятницу крупнейший в РФ производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" сообщил РИА Новости, что из-за падения спроса прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра и перевел производственные линии на формат 0,45 литра.
"Банка 0,5 - это самый распространенный тип алюминиевой тары. В ней продают пиво, сидры, слабоалкогольные коктейли", - отметил Ставцев.
"Покупатель не всегда напрямую готов к повышению цен, и уменьшение объемов разных продуктов - от молока до гречки - один из способов на рынке "притупить" реакцию покупателя на повышение цен и сделать ее менее болезненной", - добавил он.
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