https://ria.ru/20241101/banki-1981306248.html

Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок

Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок - РИА Новости, 01.11.2024

Эксперт прокомментировал отказ от пол-литровых алюминиевых банок

Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра - это, скорее, один из способов "притупить" реакцию потребителей напитков на повышение цен, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:33

2024-11-01T11:33

2024-11-01T11:33

экономика

россия

еда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912868180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c02565c51b49cb4343c1e67e85902c17.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра - это, скорее, один из способов "притупить" реакцию потребителей напитков на повышение цен, такое мнение высказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ранее в пятницу крупнейший в РФ производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" сообщил РИА Новости, что из-за падения спроса прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра и перевел производственные линии на формат 0,45 литра. "Банка 0,5 - это самый распространенный тип алюминиевой тары. В ней продают пиво, сидры, слабоалкогольные коктейли", - отметил Ставцев. "Покупатель не всегда напрямую готов к повышению цен, и уменьшение объемов разных продуктов - от молока до гречки - один из способов на рынке "притупить" реакцию покупателя на повышение цен и сделать ее менее болезненной", - добавил он.

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, еда