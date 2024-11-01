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Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 01.11.2024
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15:34 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/baltika-1981365272.html
Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения
Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 01.11.2024
Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения
Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:34
2024-11-01T15:34
безопасность
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота. "На Балтийском флоте в связи с ухудшением гидрометеорологических условий объявлено штормовое предупреждение... Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, а также приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания. "Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС", - добавили в пресс-службе. Ранее ГУМЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе с усилением ветра до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20241026/filippiny-1980248834.html
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безопасность, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Безопасность, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения

Пресс-служба: корабли Балтийского флота вернули на базу из-за угрозы шторма

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВ акватории Балтийского моря
В акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота.
"На Балтийском флоте в связи с ухудшением гидрометеорологических условий объявлено штормовое предупреждение... Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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В связи с ухудшением погодных условий откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, а также приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.
"Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС", - добавили в пресс-службе.
Ранее ГУМЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе с усилением ветра до 25 метров в секунду.
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