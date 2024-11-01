https://ria.ru/20241101/baltika-1981365272.html

Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения

Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 01.11.2024

Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения

Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:34

2024-11-01T15:34

2024-11-01T15:34

безопасность

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789025848_0:111:3242:1935_1920x0_80_0_0_366aa66612f1c5636c1296655b43a8d4.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота. "На Балтийском флоте в связи с ухудшением гидрометеорологических условий объявлено штормовое предупреждение... Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, а также приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания. "Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС", - добавили в пресс-службе. Ранее ГУМЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе с усилением ветра до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20241026/filippiny-1980248834.html

https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество