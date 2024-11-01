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В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС - РИА Новости, 01.11.2024
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15:45 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/avtogonka-1981372396.html
В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС
В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС - РИА Новости, 01.11.2024
В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС
Водитель и пассажиры иномарки, устроившие резонансную гонку в Краснодаре, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, арестованы на 15 суток, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:45
2024-11-01T15:45
происшествия
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нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажиры иномарки, устроившие резонансную гонку в Краснодаре, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, арестованы на 15 суток, сообщили в краевом ГУМВД. "Водителя и пассажиров автомобиля Mazda Советский районный суд Краснодара признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции, в том числе, в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка). Все участники погони проведут 15 суток под административным арестом", - говорится в сообщении. По данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, речь идёт о водителе Владиславе Автонасове и пассажирах Владиславе Короте и Абделе Кериме Дионду - студенте из Чада. В четверг в полиции сообщили, что экипаж ДПС начал преследование автомобиля Mazda, потому что водитель не реагировал на требования об остановке, совершая опасные маневры с выездом на встречку. В ходе преследования на Бородинской улице водитель иномарки столкнулся с двумя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. В Пашковском микрорайоне госавтоинспектор выстрелил вверх и по колесам машины - иномарку удалось остановить. При этом никто не пострадал. Как ранее уточнялись, лихачом оказался не имевший прав 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским.
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происшествия, авто, краснодар, россия, краснодарский край, нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
Происшествия, Авто, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Нападение на автомобиль полицейского в Ингушетии
В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС

В Краснодаре участников автогонки с сотрудниками ДПС арестовали на 15 суток

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажиры иномарки, устроившие резонансную гонку в Краснодаре, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, арестованы на 15 суток, сообщили в краевом ГУМВД.
"Водителя и пассажиров автомобиля Mazda Советский районный суд Краснодара признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции, в том числе, в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка). Все участники погони проведут 15 суток под административным арестом", - говорится в сообщении.
По данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, речь идёт о водителе Владиславе Автонасове и пассажирах Владиславе Короте и Абделе Кериме Дионду - студенте из Чада.
В четверг в полиции сообщили, что экипаж ДПС начал преследование автомобиля Mazda, потому что водитель не реагировал на требования об остановке, совершая опасные маневры с выездом на встречку. В ходе преследования на Бородинской улице водитель иномарки столкнулся с двумя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. В Пашковском микрорайоне госавтоинспектор выстрелил вверх и по колесам машины - иномарку удалось остановить. При этом никто не пострадал.
Как ранее уточнялись, лихачом оказался не имевший прав 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским.
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