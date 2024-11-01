В Краснодаре арестовали участников автогонки с сотрудниками ДПС
В Краснодаре участников автогонки с сотрудниками ДПС арестовали на 15 суток
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажиры иномарки, устроившие резонансную гонку в Краснодаре, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, арестованы на 15 суток, сообщили в краевом ГУМВД.
"Водителя и пассажиров автомобиля Mazda Советский районный суд Краснодара признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции, в том числе, в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка). Все участники погони проведут 15 суток под административным арестом", - говорится в сообщении.
По данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, речь идёт о водителе Владиславе Автонасове и пассажирах Владиславе Короте и Абделе Кериме Дионду - студенте из Чада.
В четверг в полиции сообщили, что экипаж ДПС начал преследование автомобиля Mazda, потому что водитель не реагировал на требования об остановке, совершая опасные маневры с выездом на встречку. В ходе преследования на Бородинской улице водитель иномарки столкнулся с двумя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. В Пашковском микрорайоне госавтоинспектор выстрелил вверх и по колесам машины - иномарку удалось остановить. При этом никто не пострадал.
Как ранее уточнялись, лихачом оказался не имевший прав 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским.
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