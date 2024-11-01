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США хотят использовать аэростаты для ударов по космической инфраструктуре - РИА Новости, 01.11.2024
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18:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/armija-1981417009.html
США хотят использовать аэростаты для ударов по космической инфраструктуре
США хотят использовать аэростаты для ударов по космической инфраструктуре - РИА Новости, 01.11.2024
США хотят использовать аэростаты для ударов по космической инфраструктуре
Армия США разрабатывает планы использования аэростатов для запуска дронов, предназначенных для разрушения или уничтожения наземных объектов, связанных с... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:52
2024-11-01T18:52
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Армия США разрабатывает планы использования аэростатов для запуска дронов, предназначенных для разрушения или уничтожения наземных объектов, связанных с космическими операциями противника, таких как глушители связи и станции управления спутниками, сообщает портал Breaking Defense. Эта концепция была представлена полковником Дональдом Бруксом, командиром 1-й космической бригады Армии США, на конференции Ассоциации армии США. По словам Брукса, многоцелевые аэростаты будут работать на различных высотах и выполнять несколько типов задач, что затруднит противнику их обнаружение и нейтрализацию. "Это напрямую поддерживает усилия армии и министерства обороны по повышению устойчивости и делает наши силы более смертоносными", — заявил полковник. Планируется, что аэростаты смогут выполнять функции "масштабного наблюдения, поддержки точных дальнобойных ударов, ведения навигационной войны, расширения сети связи и обеспечения доступа к позиционированию, навигации и времени, а также нести как летальные, так и нелетальные разновидности нагрузок", добавил Брукс. Директор группы по разведке, наблюдению и рекогносцировке армии США Эндрю Эванс, в свою очередь, сравнил данную концепцию с "русскими матрешками", подчеркнув, что идея запуска дронов с аэростатов не нова, и военное руководство страны изучает различные варианты полезной нагрузки, которые можно сбрасывать с высотных платформ.
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США хотят использовать аэростаты для ударов по космической инфраструктуре

Breaking Defense: армия США разрабатывает планы запуска дронов с аэростатов

© AP Photo / David GoldmanСолдат армии США
Солдат армии США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / David Goldman
Солдат армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Армия США разрабатывает планы использования аэростатов для запуска дронов, предназначенных для разрушения или уничтожения наземных объектов, связанных с космическими операциями противника, таких как глушители связи и станции управления спутниками, сообщает портал Breaking Defense.
Эта концепция была представлена полковником Дональдом Бруксом, командиром 1-й космической бригады Армии США, на конференции Ассоциации армии США. По словам Брукса, многоцелевые аэростаты будут работать на различных высотах и выполнять несколько типов задач, что затруднит противнику их обнаружение и нейтрализацию.
"Это напрямую поддерживает усилия армии и министерства обороны по повышению устойчивости и делает наши силы более смертоносными", — заявил полковник.
Планируется, что аэростаты смогут выполнять функции "масштабного наблюдения, поддержки точных дальнобойных ударов, ведения навигационной войны, расширения сети связи и обеспечения доступа к позиционированию, навигации и времени, а также нести как летальные, так и нелетальные разновидности нагрузок", добавил Брукс.
Директор группы по разведке, наблюдению и рекогносцировке армии США Эндрю Эванс, в свою очередь, сравнил данную концепцию с "русскими матрешками", подчеркнув, что идея запуска дронов с аэростатов не нова, и военное руководство страны изучает различные варианты полезной нагрузки, которые можно сбрасывать с высотных платформ.
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