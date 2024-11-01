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ФСБ: участник Волынской резни выступал в акциях против югославских партизан - РИА Новости, 01.11.2024
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02:20 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/arkhivy-1981255883.html
ФСБ: участник Волынской резни выступал в акциях против югославских партизан
ФСБ: участник Волынской резни выступал в акциях против югославских партизан - РИА Новости, 01.11.2024
ФСБ: участник Волынской резни выступал в акциях против югославских партизан
Участник Волынской резни 1943 года, массового убийства поляков бандами украинских националистов, Василий Малаженский затем участвовал в карательных акциях... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:20
2024-11-01T02:20
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участник Волынской резни 1943 года, массового убийства поляков бандами украинских националистов, Василий Малаженский затем участвовал в карательных акциях против югославских партизан, говорится в рассекреченных и обнародованных архивных материалах ФСБ России. "В начале 1945 года Малаженский дважды принимал участие в облавах против югославских партизан на территории Югославии, а весной 1945 года, когда легион влился в дивизию "СС Галичина", он продолжал служить в этой дивизии, которая принимала участие в боях против Советской армии на территории Австрии", — говорилось в докладной записке, фотокопию которой публикует ФСБ. ФСБ опубликовала материалы Комитета государственной безопасности СССР, датированные 1967 годом, по уголовному делу украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, члена "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ). Согласно докладной записке КГБ по делу Малаженского, он активно участвовал в зверском массовом убийстве мирного польского населения на Волыни в июле 1943 года.На первом листе этого документа имеются резолюция начальника Следственного отдела КГБ генерал-майора юстиции Александра Волкова и справка об ее исполнении. По просьбе Москвы следователи Управления КГБ по Львовской области допросили Малаженского, участвовавшего в боях с югославскими партизанами, не знает ли он обстоятельств гибели Мехти. "Речь идет о советском офицере, храбром сыне азербайджанского народа Мехти Гусейнове (Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде, псевдоним "Михайло", 22.12.1918 – 02.11.1944)", — пояснили в ФСБ. В годы войны Мехти Гусейн-заде попал в плен к немцам, бежал, а затем участвовал в боях с гитлеровцами в рядах Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) на территории Италии и Словении. В апреле 1957 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Как отмечает ФСБ, после окончания войны Малаженский попал в плен к союзникам и находился в лагере для военнопленных в итальянском Римини, где продолжил свое сотрудничество с ОУН(м). Уже летом 1946 года с помощью "провода" "мельниковцев" из лагеря военнопленных он был освобожден и выехал в западногерманский Мюнхен в главный "провод" ОУН(м). Там Малаженский от руководства главного "провода" ОУН(м) получил задание выехать в Польшу и организовать на польско-советской границе нелегальную переправу эмиссаров ОУН в Советский Союз. В начале 1947 года Малаженский прибыл в польский город Ополе. Вместе с другими эмиссаром ОУН Теодзием Даком они отказались выполнять задание. В 1948 году Малаженский совершил кражу и, боясь наказания, решил вернуться на родину. В начале января 1949 года Малаженский нелегально перешел польско-советскую границу, но был задержан советскими пограничниками, а впоследствии осужден на 1,5 года исправительно-трудовых лагерей. Сведения о своей прежней преступной деятельности в годы Второй мировой войны на следствии и на суде Малаженский скрыл. Летом 1959 года Малаженского вызвали на беседу в Управление КГБ по Винницкой области. Испугавшись, что о его преступлениях стало известно советским органам госбезопасности, Малаженский перешел на нелегальное положение. Но 3 февраля 1967 года Малаженского арестовали сотрудники УКГБ по Львовской области. В связи с тем, что часть злодеяний Малаженский совершил на территории Польши, через прокурора УССР в апреле 1967 года было направлено поручение генпрокурору Польской Народной Республики (ПНР) о проведении следственных действий. В начале октября того же года от польских коллег были получены следственные материалы, изобличающие Малаженского в совершенных им преступлениях. Львовский областной суд 8-15 декабря 1967 года на открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению Малаженского и приговорил его к 15 годам лишения свободы (из них первые пять лет тюремного заключения).
https://ria.ru/20241101/natsionalist-1981255136.html
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в мире, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), история
В мире, Россия, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), история
ФСБ: участник Волынской резни выступал в акциях против югославских партизан

ФСБ: Малаженский дважды принимал участие в облавах против югославских партизан

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник сканирует архивные документы
Сотрудник сканирует архивные документы - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участник Волынской резни 1943 года, массового убийства поляков бандами украинских националистов, Василий Малаженский затем участвовал в карательных акциях против югославских партизан, говорится в рассекреченных и обнародованных архивных материалах ФСБ России.
"В начале 1945 года Малаженский дважды принимал участие в облавах против югославских партизан на территории Югославии, а весной 1945 года, когда легион влился в дивизию "СС Галичина", он продолжал служить в этой дивизии, которая принимала участие в боях против Советской армии на территории Австрии", — говорилось в докладной записке, фотокопию которой публикует ФСБ.
В архиве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ФСБ раскрыла давние преступления жившего в США украинского националиста
01:51
ФСБ опубликовала материалы Комитета государственной безопасности СССР, датированные 1967 годом, по уголовному делу украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, члена "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ). Согласно докладной записке КГБ по делу Малаженского, он активно участвовал в зверском массовом убийстве мирного польского населения на Волыни в июле 1943 года.
На первом листе этого документа имеются резолюция начальника Следственного отдела КГБ генерал-майора юстиции Александра Волкова и справка об ее исполнении. По просьбе Москвы следователи Управления КГБ по Львовской области допросили Малаженского, участвовавшего в боях с югославскими партизанами, не знает ли он обстоятельств гибели Мехти.
"Речь идет о советском офицере, храбром сыне азербайджанского народа Мехти Гусейнове (Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде, псевдоним "Михайло", 22.12.1918 – 02.11.1944)", — пояснили в ФСБ.
В годы войны Мехти Гусейн-заде попал в плен к немцам, бежал, а затем участвовал в боях с гитлеровцами в рядах Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) на территории Италии и Словении. В апреле 1957 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Как отмечает ФСБ, после окончания войны Малаженский попал в плен к союзникам и находился в лагере для военнопленных в итальянском Римини, где продолжил свое сотрудничество с ОУН(м). Уже летом 1946 года с помощью "провода" "мельниковцев" из лагеря военнопленных он был освобожден и выехал в западногерманский Мюнхен в главный "провод" ОУН(м).
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Там Малаженский от руководства главного "провода" ОУН(м) получил задание выехать в Польшу и организовать на польско-советской границе нелегальную переправу эмиссаров ОУН в Советский Союз. В начале 1947 года Малаженский прибыл в польский город Ополе. Вместе с другими эмиссаром ОУН Теодзием Даком они отказались выполнять задание. В 1948 году Малаженский совершил кражу и, боясь наказания, решил вернуться на родину.
В начале января 1949 года Малаженский нелегально перешел польско-советскую границу, но был задержан советскими пограничниками, а впоследствии осужден на 1,5 года исправительно-трудовых лагерей. Сведения о своей прежней преступной деятельности в годы Второй мировой войны на следствии и на суде Малаженский скрыл.
Летом 1959 года Малаженского вызвали на беседу в Управление КГБ по Винницкой области. Испугавшись, что о его преступлениях стало известно советским органам госбезопасности, Малаженский перешел на нелегальное положение. Но 3 февраля 1967 года Малаженского арестовали сотрудники УКГБ по Львовской области.
В связи с тем, что часть злодеяний Малаженский совершил на территории Польши, через прокурора УССР в апреле 1967 года было направлено поручение генпрокурору Польской Народной Республики (ПНР) о проведении следственных действий. В начале октября того же года от польских коллег были получены следственные материалы, изобличающие Малаженского в совершенных им преступлениях. Львовский областной суд 8-15 декабря 1967 года на открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению Малаженского и приговорил его к 15 годам лишения свободы (из них первые пять лет тюремного заключения).
Сотрудница архива разбирает папки с документами - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни
01:20
 
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