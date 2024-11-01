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Павильон продукции АПК во Вьетнаме активно товары на местном рынке

Павильон продукции АПК во Вьетнаме активно товары на местном рынке - РИА Новости, 01.11.2024

Павильон продукции АПК во Вьетнаме активно товары на местном рынке

Тет, или Новый год по вьетнамскому календарю, является самым значимым праздником во Вьетнаме, символизирующим начало нового года по лунному календарю, в 2025... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:39

2024-11-01T15:39

2024-11-01T15:39

экономика

вьетнам

ханой

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тет, или Новый год по вьетнамскому календарю, является самым значимым праздником во Вьетнаме, символизирующим начало нового года по лунному календарю, в 2025 году праздник будет отмечаться 29 января. В преддверии этого важного события павильон российской продукции АПК во Вьетнаме активно работает над продвижением российских товаров на местном рынке. Одним из интересных новшеств последних лет стало использование российской продукции в качестве подарков на этот праздник, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Уже начато размещение статей в местных СМИ, а также видеороликов с российской продукцией в аккаунте TikTok павильона с выгодными предложениями для покупателей на маркетплейсе TikTok Shop в национальном магазине "Сделано в России". Ближе к предновогоднему периоду запланировано проведение BTL-акций в крупных торгово-розничных сетях Вьетнама. Они будут сопровождаться интеграцией с популярными TikTok-блогерами и стримерами на популярных площадках, что позволит привлечь внимание широкой аудитории", - говорится в сообщении.Во время Тета принято дарить близким людям подарки, символизирующие удачу и процветание. Популярными презентами являются сладости, олицетворяющие сладость жизни, а также фрукты, особенно мандарины, считающиеся символом счастья. Традиционным же подарком является денежная сумма в красном конверте, которая желает получателю удачи и богатства в новом году."Интеграция российских товаров в традиции празднования Тета способствует расширению присутствия российских брендов на международной арене, демонстрируя их конкурентоспособность и привлекательность для иностранных потребителей. Активное продвижение российской продукции во Вьетнаме в преддверии Тета не только способствует увеличению продаж, но и укрепляет культурные и экономические связи между двумя странами, открывая новые горизонты для сотрудничества и взаимопонимания", - отметил директор компании-оператора павильона во Вьетнаме Нгуен Хонг Чи.Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, стал настоящим гастрономическим мостом между двумя странами. В нем представлено более 800 товарных позиций от 48 российских производителей: от традиционных пельменей и конфет до молочных и органических продуктов. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты, а также продукты с необычными для вьетнамцев вкусами - например, квас и утиные паштеты. Павильон расположен в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов. Любопытный факт: в павильоне нередко можно встретить вьетнамских любителей русской культуры, которые с удовольствием делятся своими впечатлениями от российских продуктов.Российские компании могут оформить заявки на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт".Основной задачей павильонов является содействие в продвижении продукции российских экспортеров и создание условий для продуктивного взаимодействия с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран. В рамках этой программы отечественные производители получают возможность более эффективно демонстрировать свою продукцию и налаживать устойчивые деловые связи с иностранными партнерами.Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР (Шанхай, Харбин), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд).При размещении своей продукции в павильонах российские компании получают бесплатную инфраструктуру, включая выставочные площади, оборудование, а также обслуживание павильонов и стендов. Им также предоставляется возможность продвижения продукции, включая промо-акции в супермаркетах и в социальных сетях, а также дегустации и другие услуги, которые позволяют повысить узнаваемость продукции российских компаний, а также привлечь новых партнеров, в том числе крупных дистрибьюторов.

https://ria.ru/20241030/rets-1980858822.html

https://ria.ru/20241030/peregovory-1980853137.html

https://ria.ru/20241031/forum-1981177002.html

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ханой

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вьетнам, ханой, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)