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Анохин: Смоленская область наращивает сотрудничество с Беларусью
Анохин: Смоленская область наращивает сотрудничество с Беларусью - РИА Новости, 01.11.2024
Анохин: Смоленская область наращивает сотрудничество с Беларусью
Товарооборот Смоленской области с Беларусью за восемь месяцев текущего года составил 196 миллиардов рублей, экономическое сотрудничество развивается, сообщил в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:57
2024-11-01T16:57
2024-11-01T16:57
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Товарооборот Смоленской области с Беларусью за восемь месяцев текущего года составил 196 миллиардов рублей, экономическое сотрудничество развивается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "Стать одним из ключевых локомотивов в дальнейшей интеграции России и Беларуси – это стратегический приоритет в работе правительства области. Сегодня Смоленск принимает совместное заседание коллегий экономических ведомств наших стран под председательством министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова и министра экономики РБ Юрия Адамовича Чеботаря", - отметил Анохин. Он добавил, что Смоленская область активно наращивает экономическое сотрудничество с Беларусью. "Так, за 8 месяцев текущего года объем торгового оборота с сопредельным братским государством превысил почти 196 миллиардов рублей, что на 2,5% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что всего в области зарегистрировано более 4,5 тысячи совместных предприятий, и их количество только растет. Смоленское правительство вместе с белорусскими компаниями активно прорабатывает вопросы размещения новых совместных производств на территориях наших индустриальных парков и особой экономической зоны. "Планируем, что в ближайшие годы в регионе будут реализованы проекты по созданию заводов и центров, изготавливающих сельскохозяйственное оборудование, коммунальную технику, ветеринарные препараты и другую востребованную продукцию", - отметил Анохин. Также Беларусь и Смоленская область укрепляют сотрудничество в сфере сельского хозяйства. За последнее время наибольшие успехи достигнуты в льноводстве. По итогам 8 месяцев 2024 года из области в Беларусь экспортировано семян льна на сумму 800 тысяч долларов, что в 26 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Для дальнейшего развития взаимодействия в этом направлении прорабатываем создание селекционно-семеноводческого центра. Большие перспективы для совместной работы открываются в строительстве и ЖКХ, а именно в проектах по реконструкции очистных сооружений, ремонте теплосетей, замене лифтов и другое", - сказано в посте губернатора.
https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html
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белоруссия, смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Белоруссия, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Товарооборот Смоленской области с Беларусью за восемь месяцев текущего года составил 196 миллиардов рублей, экономическое сотрудничество развивается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
"Стать одним из ключевых локомотивов в дальнейшей интеграции России
и Беларуси – это стратегический приоритет в работе правительства области. Сегодня Смоленск
принимает совместное заседание коллегий экономических ведомств наших стран под председательством министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова и министра экономики РБ Юрия Адамовича Чеботаря", - отметил Анохин.
Он добавил, что Смоленская область активно наращивает экономическое сотрудничество с Беларусью.
"Так, за 8 месяцев текущего года объем торгового оборота с сопредельным братским государством превысил почти 196 миллиардов рублей, что на 2,5% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что всего в области зарегистрировано более 4,5 тысячи совместных предприятий, и их количество только растет. Смоленское правительство вместе с белорусскими компаниями активно прорабатывает вопросы размещения новых совместных производств на территориях наших индустриальных парков и особой экономической зоны.
"Планируем, что в ближайшие годы в регионе будут реализованы проекты по созданию заводов и центров, изготавливающих сельскохозяйственное оборудование, коммунальную технику, ветеринарные препараты и другую востребованную продукцию", - отметил Анохин.
Также Беларусь и Смоленская область укрепляют сотрудничество в сфере сельского хозяйства. За последнее время наибольшие успехи достигнуты в льноводстве. По итогам 8 месяцев 2024 года из области в Беларусь экспортировано семян льна на сумму 800 тысяч долларов, что в 26 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Для дальнейшего развития взаимодействия в этом направлении прорабатываем создание селекционно-семеноводческого центра. Большие перспективы для совместной работы открываются в строительстве и ЖКХ, а именно в проектах по реконструкции очистных сооружений, ремонте теплосетей, замене лифтов и другое", - сказано в посте губернатора.