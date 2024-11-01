Рейтинг@Mail.ru
В США назвали одну из причин создания космических сил - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/amerika-1981286779.html
В США назвали одну из причин создания космических сил
В США назвали одну из причин создания космических сил - РИА Новости, 01.11.2024
В США назвали одну из причин создания космических сил
Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:03
2024-11-01T10:03
в мире
китай
россия
сша
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818346952_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_eb26492a30bc79c335c7156d82bfe9e1.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, пишет Financial Times."Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: (Россия и Китай – ред.) разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе", - приводит газета заявление Зальцмана, сделанное им в ходе поездки в Европу. Целью его поездки, как пишет издание, было повышение осведомленности в Европе о вероятности конфликта в космосе с такими державами, как Китай и Россия, и о необходимости сотрудничества с европейскими союзниками для улучшения возможностей сдерживания. Он назвал "угрожающей" и "ошеломляющей" скорость, с которой Китай выводит военные возможности в космос, а также разрабатывает различного рода вооружение для ведения боевых действий в космическом пространстве. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщило, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240925/kosmos-1974529039.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
китай
россия
сша
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818346952_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_00dc68997e0ebeaf06779021911b50a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, космос
В мире, Китай, Россия, США, Космос
В США назвали одну из причин создания космических сил

Генерал Зальцман: РФ и Китай стали одной из причин создания космических сил США

© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий военно-космических сил США
Военнослужащий военно-космических сил США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий военно-космических сил США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, пишет Financial Times.
"Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: (Россия и Китай – ред.) разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе", - приводит газета заявление Зальцмана, сделанное им в ходе поездки в Европу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Boeing торпедировал космическую программу США
25 сентября, 08:00
Целью его поездки, как пишет издание, было повышение осведомленности в Европе о вероятности конфликта в космосе с такими державами, как Китай и Россия, и о необходимости сотрудничества с европейскими союзниками для улучшения возможностей сдерживания.
Он назвал "угрожающей" и "ошеломляющей" скорость, с которой Китай выводит военные возможности в космос, а также разрабатывает различного рода вооружение для ведения боевых действий в космическом пространстве.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщило, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00
 
В миреКитайРоссияСШАКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала