https://ria.ru/20241101/amerika-1981286779.html

В США назвали одну из причин создания космических сил

В США назвали одну из причин создания космических сил - РИА Новости, 01.11.2024

В США назвали одну из причин создания космических сил

Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:03

2024-11-01T10:03

2024-11-01T10:03

в мире

китай

россия

сша

космос

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, пишет Financial Times."Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: (Россия и Китай – ред.) разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе", - приводит газета заявление Зальцмана, сделанное им в ходе поездки в Европу. Целью его поездки, как пишет издание, было повышение осведомленности в Европе о вероятности конфликта в космосе с такими державами, как Китай и Россия, и о необходимости сотрудничества с европейскими союзниками для улучшения возможностей сдерживания. Он назвал "угрожающей" и "ошеломляющей" скорость, с которой Китай выводит военные возможности в космос, а также разрабатывает различного рода вооружение для ведения боевых действий в космическом пространстве. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщило, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240925/kosmos-1974529039.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

китай

россия

сша

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, сша, космос