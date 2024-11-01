В США назвали одну из причин создания космических сил
Генерал Зальцман: РФ и Китай стали одной из причин создания космических сил США
© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий военно-космических сил США
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий военно-космических сил США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США, заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, пишет Financial Times.
"Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: (Россия и Китай – ред.) разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе", - приводит газета заявление Зальцмана, сделанное им в ходе поездки в Европу.
Boeing торпедировал космическую программу США
25 сентября, 08:00
Целью его поездки, как пишет издание, было повышение осведомленности в Европе о вероятности конфликта в космосе с такими державами, как Китай и Россия, и о необходимости сотрудничества с европейскими союзниками для улучшения возможностей сдерживания.
Он назвал "угрожающей" и "ошеломляющей" скорость, с которой Китай выводит военные возможности в космос, а также разрабатывает различного рода вооружение для ведения боевых действий в космическом пространстве.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщило, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00