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Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке - РИА Новости, 01.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/alekseevka-1981350667.html
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке - РИА Новости, 01.11.2024
Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке
Ремонт путепровода через важную транспортную артерию начался впервые за 50 лет в Алексеевке Белгородской области, на эти цели выделено 85 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:27
2024-11-01T14:27
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Ремонт путепровода через важную транспортную артерию начался впервые за 50 лет в Алексеевке Белгородской области, на эти цели выделено 85 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Продолжаем работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" - стараемся в рамках выполнения плана 2025 года начать работы досрочно. Так, в Алексеевке начали ремонт путепровода, который не ремонтировался последние 50 лет, он соединяет две части города и очень важен для транспортного сообщения всего города, всего района", - рассказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства. Завершить масштабные работы планируется до 1 июня 2025 года. Как отметили в региональном правительстве, мостовое сооружение в Алексеевке построено в 70-х годах прошлого века, за весь период эксплуатации объект ни разу не ремонтировался. Путепровод через железную дорогу является важной транспортной артерией и соединяет две части города, включающие в себя микрорайоны ИЖС и МКД, социальные и промышленные объекты. В рамках ремонта запланирован ремонт конструкций опор, пролетного строения, мостового полотна, перенос инженерных коммуникаций, замена пешеходного и устройство барьерного ограждения, лестничных сходов и замена наружного освещения. "На данные цели предусмотрено 85 миллионов рублей бюджетных средств", - добавили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html
https://ria.ru/20241030/gladkov-1980862198.html
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алексеевка, вячеслав гладков
Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Ремонт путепровода через важную транспортную артерию начался впервые за 50 лет в Алексеевке Белгородской области, на эти цели выделено 85 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Продолжаем работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" - стараемся в рамках выполнения плана 2025 года начать работы досрочно. Так, в Алексеевке начали ремонт путепровода, который не ремонтировался последние 50 лет, он соединяет две части города и очень важен для транспортного сообщения всего города, всего района", - рассказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Завершить масштабные работы планируется до 1 июня 2025 года. Как отметили в региональном правительстве, мостовое сооружение в Алексеевке построено в 70-х годах прошлого века, за весь период эксплуатации объект ни разу не ремонтировался. Путепровод через железную дорогу является важной транспортной артерией и соединяет две части города, включающие в себя микрорайоны ИЖС и МКД, социальные и промышленные объекты.
В рамках ремонта запланирован ремонт конструкций опор, пролетного строения, мостового полотна, перенос инженерных коммуникаций, замена пешеходного и устройство барьерного ограждения, лестничных сходов и замена наружного освещения. "На данные цели предусмотрено 85 миллионов рублей бюджетных средств", - добавили в региональном правительстве.
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