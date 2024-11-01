https://ria.ru/20241101/alekseevka-1981350667.html

Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке

Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке - РИА Новости, 01.11.2024

Гладков рассказал о ремонте путепровода в белгородской Алексеевке

Ремонт путепровода через важную транспортную артерию начался впервые за 50 лет в Алексеевке Белгородской области, на эти цели выделено 85 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

белгородская область

алексеевка

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Ремонт путепровода через важную транспортную артерию начался впервые за 50 лет в Алексеевке Белгородской области, на эти цели выделено 85 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Продолжаем работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" - стараемся в рамках выполнения плана 2025 года начать работы досрочно. Так, в Алексеевке начали ремонт путепровода, который не ремонтировался последние 50 лет, он соединяет две части города и очень важен для транспортного сообщения всего города, всего района", - рассказал губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства. Завершить масштабные работы планируется до 1 июня 2025 года. Как отметили в региональном правительстве, мостовое сооружение в Алексеевке построено в 70-х годах прошлого века, за весь период эксплуатации объект ни разу не ремонтировался. Путепровод через железную дорогу является важной транспортной артерией и соединяет две части города, включающие в себя микрорайоны ИЖС и МКД, социальные и промышленные объекты. В рамках ремонта запланирован ремонт конструкций опор, пролетного строения, мостового полотна, перенос инженерных коммуникаций, замена пешеходного и устройство барьерного ограждения, лестничных сходов и замена наружного освещения. "На данные цели предусмотрено 85 миллионов рублей бюджетных средств", - добавили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html

https://ria.ru/20241030/gladkov-1980862198.html

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексеевка, вячеслав гладков