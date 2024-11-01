https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов - РИА Новости, 01.11.2024
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:03
2024-11-01T16:03
2024-11-01T22:10
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о введении плана "Ковер" во Внуково, Жуковском, Домодедово.Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово также подтвердили штатную работу.
https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Московского региона