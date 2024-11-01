https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html

Росавиация рассказала о работе московских аэропортов

Росавиация рассказала о работе московских аэропортов - РИА Новости, 01.11.2024

Росавиация рассказала о работе московских аэропортов

Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:03

2024-11-01T16:03

2024-11-01T22:10

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о введении плана "Ковер" во Внуково, Жуковском, Домодедово.Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово также подтвердили штатную работу.

https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html

жуковский

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество