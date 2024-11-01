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Росавиация рассказала о работе московских аэропортов - РИА Новости, 01.11.2024
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16:03 01.11.2024 (обновлено: 22:10 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов - РИА Новости, 01.11.2024
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:03
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жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о введении плана "Ковер" во Внуково, Жуковском, Домодедово.Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово также подтвердили штатную работу.
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Ольга Фомченкова
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов

Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Московского региона

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, сообщили в Росавиации.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о введении плана "Ковер" во Внуково, Жуковском, Домодедово.
«

"Аэропорты Московского региона на 15:25 мск работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы".

Самолет Airbus 330
Росавиация
Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово также подтвердили штатную работу.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
31 октября, 17:19
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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