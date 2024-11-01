https://ria.ru/20241101/aeroflot-1981430051.html

"Аэрофлот" увеличил на 20% перевозки пассажиров между Москвой и Тегераном

"Аэрофлот" увеличил на 20% перевозки пассажиров между Москвой и Тегераном - РИА Новости, 01.11.2024

"Аэрофлот" увеличил на 20% перевозки пассажиров между Москвой и Тегераном

Авиакомпания "Аэрофлот" за девять месяцев текущего года перевезла почти 23 тысячи пассажиров по маршруту Москва — Тегеран и обратно, что на 20% больше, чем... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:31

2024-11-01T20:31

2024-11-01T20:31

аэрофлот

москва

тегеран (город)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" за девять месяцев текущего года перевезла почти 23 тысячи пассажиров по маршруту Москва — Тегеран и обратно, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиаперевозчика. "Ровно 60 лет назад "Аэрофлот" запустил регулярное авиасообщение с Ираном. Первый рейс №57 был выполнен на самолете Ил-18 по маршруту Москва-Тегеран. Сейчас в столицу Ирана летаем два раза в неделю. За девять месяцев 2024 года мы перевезли почти 23 тысячи пассажиров, что на 20% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе сообщили, что по итогам первого полугодия 2024 года данное направление было признано одним из самых быстрорастущих. Всего за первые шесть месяцев на собственных международных рейсах авиакомпания перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 34,1% больше, чем в первом полугодии 2023 года. На сегодняшний день в сезонном расписании география полетов "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.

https://ria.ru/20241031/aeroflot-1981139626.html

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аэрофлот, москва, тегеран (город)