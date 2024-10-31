https://ria.ru/20241031/zhurnalist-1981034724.html

Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы

Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы - РИА Новости, 31.10.2024

Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы

Прокуратура мексиканского штата Колима сообщила Reuters, что расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:55

2024-10-31T04:55

2024-10-31T04:55

в мире

убийство

мексика

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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Колима сообщила Reuters, что расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой. "По первым следственным данным, ныне покойная находилась в вышеупомянутом заведении, где работала, куда прибыл предполагаемый злоумышленник и открыл по ней огонь. По прибытии на место сотрудники полиции штата обнаружили женщину с серьезными травмами, а позже констатировали ее смерть", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Колимы. В изданиях, с которыми сотрудничала Рамирес, подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет об убийстве их коллеги. В течение последних 10 лет она была освещала культурные и массовые мероприятия в Колиме.В июне глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, а за несколько часов до голосования в этот день убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.

https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html

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в мире, убийство, мексика