Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zhurnalist-1981034724.html
Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы
Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы - РИА Новости, 31.10.2024
Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы
Прокуратура мексиканского штата Колима сообщила Reuters, что расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:55
2024-10-31T04:55
в мире
убийство
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Колима сообщила Reuters, что расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой. "По первым следственным данным, ныне покойная находилась в вышеупомянутом заведении, где работала, куда прибыл предполагаемый злоумышленник и открыл по ней огонь. По прибытии на место сотрудники полиции штата обнаружили женщину с серьезными травмами, а позже констатировали ее смерть", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Колимы. В изданиях, с которыми сотрудничала Рамирес, подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет об убийстве их коллеги. В течение последних 10 лет она была освещала культурные и массовые мероприятия в Колиме.В июне глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, а за несколько часов до голосования в этот день убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.
https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, убийство, мексика
В мире, Убийство, Мексика
Неизвестный расстрелял мексиканскую журналистку в центре Колимы

Reuters: второго журналист за сутки застрелили в Мексике, ведется расследование

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Колима сообщила Reuters, что расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой.
"По первым следственным данным, ныне покойная находилась в вышеупомянутом заведении, где работала, куда прибыл предполагаемый злоумышленник и открыл по ней огонь. По прибытии на место сотрудники полиции штата обнаружили женщину с серьезными травмами, а позже констатировали ее смерть", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Колимы.
В изданиях, с которыми сотрудничала Рамирес, подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет об убийстве их коллеги. В течение последних 10 лет она была освещала культурные и массовые мероприятия в Колиме.
В июне глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, а за несколько часов до голосования в этот день убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
12 августа 2022, 07:45
 
В миреУбийствоМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала