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Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября

Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2024

Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября

В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как их теперь будут проверять, рассказала в интервью агентству "Прайм" РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:10

2024-10-31T02:10

2024-10-31T02:26

жкх

льготы

общество

социальная политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как их теперь будут проверять, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.Из-за роста тарифов ЖКХ некоторые семьи или одинокие граждане несут непосильные для их бюджета расходы, поэтому задолженность по коммуналке растет. Чтобы помочь таким гражданам, государство вводит дополнительные меры.Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти, заключила Казанцева.

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2024

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жкх, льготы, общество, социальная политика