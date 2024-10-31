Рейтинг@Mail.ru
Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 31.10.2024 (обновлено: 02:26 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/zhkkh-1981026860.html
Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября
Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2024
Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября
В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как их теперь будут проверять, рассказала в интервью агентству "Прайм" РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:10
2024-10-31T02:26
жкх
льготы
общество
социальная политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932578389_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b225a4773b2c4a1108dcdf5037e0f947.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как их теперь будут проверять, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.Из-за роста тарифов ЖКХ некоторые семьи или одинокие граждане несут непосильные для их бюджета расходы, поэтому задолженность по коммуналке растет. Чтобы помочь таким гражданам, государство вводит дополнительные меры.Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти, заключила Казанцева.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932578389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974c1a5627814bff465f23f990624652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, льготы, общество, социальная политика
ЖКХ, Льготы, Общество, Социальная политика
Получателей льгот на оплату услуг ЖКХ ждут перемены с 1 ноября

Экономист Казанцева: власти вводят меры по сокращению долгов за услуги ЖКУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды в московской квартире
Прибор учета расхода воды в московской квартире - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Прибор учета расхода воды в московской квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как их теперь будут проверять, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
Из-за роста тарифов ЖКХ некоторые семьи или одинокие граждане несут непосильные для их бюджета расходы, поэтому задолженность по коммуналке растет. Чтобы помочь таким гражданам, государство вводит дополнительные меры.
Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти, заключила Казанцева.
 
ЖКХЛьготыОбществоСоциальная политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала