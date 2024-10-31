https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981053063.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2024

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:10

2024-10-31T09:10

2024-10-31T09:10

происшествия

тихий океан

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Эпицентр сейсмособытия магнитудой 4,6 находился в акватории Тихого океана в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 22 километра. Жители краевого центра ощутили подземные толчки силой два балла", - говорится в сообщении. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html

тихий океан

камчатка

россия

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происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)