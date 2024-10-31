https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981053063.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:10
2024-10-31T09:10
2024-10-31T09:10
происшествия
тихий океан
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Эпицентр сейсмособытия магнитудой 4,6 находился в акватории Тихого океана в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 22 километра. Жители краевого центра ощутили подземные толчки силой два балла", - говорится в сообщении. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html
тихий океан
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6