https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

"Наступаем на Киев": украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского

"Наступаем на Киев": украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024

"Наступаем на Киев": украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского

Украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении, сообщила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:47

2024-10-31T15:47

2024-10-31T21:38

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении, сообщила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Сегодня разговаривала с украинскими солдатами на передовой. Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем", — написала она.По словам Панченко, военнослужащие смеются над такими запретами и предполагают, что впредь им придется говорить, что они наступают на Киев."Фронт рушится", — констатировала журналистка.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html

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