Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского
То, что говорит Владимир Зеленский, раз за разом подтверждает его полную неадекватность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе для прессы в Минске. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:38
2024-10-31T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978526234_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_510926e0e1451402bc883efd2d3e6aa2.jpg
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. То, что говорит Владимир Зеленский, раз за разом подтверждает его полную неадекватность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе для прессы в Минске. "Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", - сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать озвученный Зеленским на встрече с генсеком НАТО призыв перебрасывать войска на Украину. "Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально", - добавил министр. В середине октября Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны НАТО готовить бригады, которые смогут заменить на поле боя уставших украинских военных. Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 31 октября - 1 ноября. Ее целью, как отметили организаторы, стала откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978526234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6192e7af38cbb90da09df09673c3eb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

Лавров: слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. То, что говорит Владимир Зеленский, раз за разом подтверждает его полную неадекватность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе для прессы в Минске.
"Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", - сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать озвученный Зеленским на встрече с генсеком НАТО призыв перебрасывать войска на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленского послали
27 сентября, 08:00
"Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально", - добавил министр.
В середине октября Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны НАТО готовить бригады, которые смогут заменить на поле боя уставших украинских военных.
Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 31 октября - 1 ноября. Ее целью, как отметили организаторы, стала откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"
30 июля, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала