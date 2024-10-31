https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html

Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

То, что говорит Владимир Зеленский, раз за разом подтверждает его полную неадекватность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе для прессы в Минске. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:38

2024-10-31T14:38

2024-10-31T14:38

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. То, что говорит Владимир Зеленский, раз за разом подтверждает его полную неадекватность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе для прессы в Минске. "Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", - сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать озвученный Зеленским на встрече с генсеком НАТО призыв перебрасывать войска на Украину. "Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально", - добавил министр. В середине октября Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны НАТО готовить бригады, которые смогут заменить на поле боя уставших украинских военных. Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 31 октября - 1 ноября. Ее целью, как отметили организаторы, стала откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, нато