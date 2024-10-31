Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам
Зеленский: страны ЕС намерены прекратить выплаты безработным украинским беженцам
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейские страны намерены лишить часть украинских беженцев социальных выплат, цитирует "Страна.ua" Владимира Зеленского.
Он сказал, что страны ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены.
"По украинцам, которые не работают за границей, они (власти европейских стран - Прим. Ред.) ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт", — сказал он.
В сентябре издание The Guardian писало, что украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва.
Он сказал, что страны ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены.
"По украинцам, которые не работают за границей, они (власти европейских стран - Прим. Ред.) ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт", — сказал он.
В сентябре издание The Guardian писало, что украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва.
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