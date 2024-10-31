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Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам - РИА Новости, 31.10.2024
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13:43 31.10.2024 (обновлено: 14:31 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981134257.html
Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам
Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам - РИА Новости, 31.10.2024
Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам
Европейские страны намерены лишить часть украинских беженцев социальных выплат, цитирует "Страна.ua" Владимира Зеленского. Он сказал, что страны ЕС хотят... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:43
2024-10-31T14:31
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейские страны намерены лишить часть украинских беженцев социальных выплат, цитирует "Страна.ua" Владимира Зеленского. Он сказал, что страны ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены. "По украинцам, которые не работают за границей, они (власти европейских стран - Прим. Ред.) ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт", — сказал он. В сентябре издание The Guardian писало, что украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981115372.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам

Зеленский: страны ЕС намерены прекратить выплаты безработным украинским беженцам

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейские страны намерены лишить часть украинских беженцев социальных выплат, цитирует "Страна.ua" Владимира Зеленского.

Он сказал, что страны ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены.

"По украинцам, которые не работают за границей, они (власти европейских стран - Прим. Ред.) ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт", — сказал он.

В сентябре издание The Guardian писало, что украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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